Код, который нельзя потрогать

Сказать: «Он работал у нас программистом, значит, весь его код наш» — уже недостаточно. Нужно понимать, что входило в трудовую функцию такого сотрудника, как оформлялись задания, кто и когда создавал конкретный модуль и что использовалось при его создании. Необходимо проверить, что за создание объекта интеллектуальной собственности сотрудник получил вознаграждение, а также разрешил и получил плату за использование такого объекта работодателем. С подрядчиками и исполнителями возникает другой набор вопросов: если основатель написал критически важный код еще до создания компании, надо проверить, был ли он впоследствии передан компании надлежащим образом. При этом в ситуации, когда основателей было несколько, да еще при этом их персональный состав изменялся по мере развития продукта, все еще больше усложняется.