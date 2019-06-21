Протесты в Грузии

20 июня российская парламентская делегация во главе с депутатом Сергеем Гавриловым приняла участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. Заседание было прервано из-за того, что председатель ассамблеи Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента и начал речь на русском языке. Он объяснил это требованиями протокола. Российской делегации пришлось покинуть страну, а в Тбилиси начался митинг. В нем приняли участие 5–7 тыс. человек, которые попытались взять штурмом здание парламента Грузии. Лидер партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия потребовал от имени оппозиции отставки председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахарии. Последние новости и все самое важное о протестах в Грузии — в сюжете «Ъ».