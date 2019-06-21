21 июня, пятница
Войти в профиль

Протесты в Грузии

 20 июня российская парламентская делегация во главе с депутатом Сергеем Гавриловым приняла участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. Заседание было прервано из-за того, что председатель ассамблеи Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента и начал речь на русском языке. Он объяснил это требованиями протокола. Российской делегации пришлось покинуть страну, а в Тбилиси начался митинг. В нем приняли участие 5–7 тыс. человек, которые попытались взять штурмом здание парламента Грузии. Лидер партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия потребовал от имени оппозиции отставки председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахарии. Последние новости и все самое важное о протестах в Грузии — в сюжете «Ъ».

Подписка на сюжет:

На холмах Грузии лежит ночной мятеж

Протестующие в Тбилиси потребовали отставки тех, кто пустил российских депутатов в парламент

«Я никогда не участвовал в боевых действиях в Абхазии и в любой другой стране»

Депутат Сергей Гаврилов в интервью “Ъ” прокомментировал беспорядки в Грузии, вызванные его приездом

Протесты в Грузии

Фотогалерея

«Власти не собираются выполнять главное требование оппозиции»

Корреспондент “Ъ” в Тбилиси — об акциях протеста в столице Грузии