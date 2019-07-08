Грузия испугалась собственного мата

В российско-грузинских отношениях произошел очередной скандал. Ведущий оппозиционного канала «Рустави-2» Георгий Габуния начал программу с того, что по-русски оскорбил российского президента Владимира Путина, его родителей и пожелал им вместе «гореть в аду». Несмотря на позднее время, на улицах Тбилиси тут же собрались недовольные высказыванием журналиста. Они опасались, что оскорбленный президент России может начать военное вторжение в страну, тем более что российские танки стоят примерно в 40 км от Тбилиси, на территории Южной Осетии. Осудить тон Георгия Габунии пришлось не только властям страны, но и экс-президенту Михаилу Саакашвили, которого заподозрили в организации скандала. Москва, в свою очередь, назвала случившееся «провокацией радикальных сил», которой «должно дать оценку грузинское общество».

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Вечером в воскресенье популярный ведущий еженедельной программы Post Scriptum на телеканале «Рустави-2» Георгий Габуния неожиданно начал свое выступление по-русски. «Добрый вечер, дорогие телезрители»,— сказал журналист. За этим приветствием последовала тирада нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина и его родителей. «На нашей красивой земле нет места такому убогому созданию, как ты»,— прозвучала самая пристойная фраза выступления. После нецензурной вступительной речи ведущий продолжил по-грузински. Большая часть программы была посвящена критике властей Грузии, проводящих, по мнению автора программы, «пропутинскую политику».

Ролик со столь необычным началом вечерней телепрограммы в считанные минуты разошелся по социальным сетям.

Значительная часть пользователей, в особенности сторонники правящей партии «Грузинская мечта» называли ведущего Post Scriptum «провокатором войны».

Вскоре они начали собираться у офиса «Рустави-2» в столичном районе Сабуртало. Несколько сотен человек блокировали вход в здание и стали бросать в него яйца и веники — символ оппозиции времен правления экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Фото: РИА Новости

Напомним, что телекомпания «Рустави-2» считается близкой к господину Саакашвили. Часть его акций еще с 2012 года принадлежит друзьям политика — Левану и Георгию Караманишвили, а в прошлом году крупный пакет приобрел Николоз Накопия, сын Кобы Накопии, который входит в политсовет оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД).

Гендиректор «Рустави-2» Ника Гварамия в прямом эфире извинился за «глупую выходку Габунии, нарушающую все этические нормы самовыражения, принятые в телекомпании».

Но в то же время он уточнил, что разделяет позицию своего сотрудника и не будет его увольнять, чтобы не «радовать пропутинскую толпу, собравшуюся возле офиса». Ситуация возле офиса телекомпании обострилась настолько, что господин Гварамия объявил о решении «приостановить вещание до тех пор, пока безопасность телеканала не будет защищена». Впрочем, уже в 7:30 по местному времени канал возобновил вещание.

Вместо Георгия Габунии телекомпанию добровольно покинули несколько других сотрудников. Они говорили участникам ночной акции, что не хотят быть «провокаторами новой войны». Митингующие разделяли подобные опасения и говорили журналистам, что разгневанный «страшным оскорблением» своих покойных родителей Владимир Путин может приказать «двинуть на Тбилиси танки, стоящие на территории Южной Осетии». Некоторые шли еще дальше и выражали недовольство последними акциями протеста в Тбилиси, в результате которых «Россия ввела санкции и тысячи людей уже потеряли работу».

Подобное мнение разделяли и власти Грузии, единодушно осудившие поступок телеведущего.

Президент страны Саломе Зурабишвили, недавно назвавшая Россию «врагом и оккупантом», заявила, что «недостойный проступок» Георгия Габунии «поощряет и провоцирует внешнюю агрессию», а значит «направлен против интересов страны».

Президент намекнула, что подобной «провокацией» канал «Рустави-2» и стоящий за ним Михаил Саакашвили «хотят взять реванш за несостоявшийся переворот 20 июня». Напомним, что недавно генпрокуратура Грузии возбудила против соратников экс-президента уголовное дело по статье «Попытка силового свержения и захвата власти», наказание по которой — до 20 лет тюрьмы.

Примерно то же самое заявил и премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, обладающий, согласно конституции, реальной властью в стране. «Уверен, все граждане расценят этот факт как грязное заигрывание с безопасностью страны и ее жителей»,— сказал он. Новый спикер парламента Арчил Талаквадзе (назначенный вместо Ираклия Кобахидзе, который ушел в отставку после протестов) также заявил, что «группировка, стоящая за “Рустави-2”, прямо действует против интересов страны». Столь единодушное осуждение возмутило руководство телеканала. В его утреннем заявлении говорится, что «реакция властей на ошибку одного журналиста отвратительна и тревожна».

Отмежеваться от высказываний Георгия Габунии попытался даже Михаил Саакашвили, которого власти страны, по сути, обвинили в организации «провокации». Спустя час после начала митинга господин Саакашвили написал на своей странице в Facebook (позднее запись была удалена), что бороться с «российским империализмом» необходимо, но «только цивилизованными методами и без истерики». Виновник скандала Георгий Габуния, в свою очередь, хранит молчание. Стоит отметить, что этот журналист и ранее был известен эпатажными заявлениями, в том числе и в адрес Грузинской православной церкви, которая пользуется непререкаемым авторитетом в стране.

Опрошенные “Ъ” грузинские эксперты считают, что опасения о «вводе танков» в ответ на матерщину явно преувеличены.

«Путин понимает, что будет выглядеть мелко, если так отреагирует на личное оскорбление скандального оппозиционного журналиста»,— объяснил “Ъ” политолог Давид Авалишвили. Депутат от партии Михаила Саакашвили, бывший посол Грузии при Евросоюзе Саломе Самадашвили, в свою очередь, усомнилась, что «какие-либо высказывания грузинских журналистов или даже политиков могут привести к еще большему ухудшению российско-грузинских отношений». «Путину не нужны никакие поводы, если он решит начать новую агрессию»,— заявила она “Ъ”.

При этом в Москве выразили редкое по нынешним временам единодушие с грузинскими властями, назвав инцидент в эфире «Рустави-2» лишь «провокацией грузинских радикальных сил». «Нынешний вопиющий инцидент — яркий пример того, куда заводит оголтелая русофобия»,— говорится в комментарии на сайте МИД РФ. Однако российские дипломаты уточнили, что «видят и то справедливое возмущение, с которым происшедшее воспринято в грузинском обществе». Ту же мысль продолжил и спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Постоянное провоцирование конфликта с Россией, дестабилизация политической обстановки нужны радикальным силам в Грузии, цель которых — свержение действующей власти»,— сказал утром в понедельник господин Володин.

В Кремле высказывания журналиста также посчитали неприемлемыми. «Безусловно, подобного рода поведение, будь оно спровоцировано кем-то, желающим еще более осложнить российско-грузинские отношения, или будь оно последствием абсолютного безумия, но, конечно же, это недостойно грузинского народа. Это народ, который имеет очень давнюю историю, богатейшие культурные традиции. И, конечно, это большой позор для грузин — то, что произошло»,— сказал “Ъ FM” пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Георгий Двали, Тбилиси; Кирилл Кривошеев