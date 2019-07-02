Без песен Грузии печальной

Конфликт между Россией и Грузией распространился даже на сферу культурных связей. В ответ на заявление певицы Нино Катамадзе об отказе от дальнейших выступлений на «территории страны-оккупанта» в Кремле посоветовали российским артистам, планирующим выступления в Грузии, подумать о собственной безопасности. Между тем оппозиционные митинги и шествия в столице Грузии продолжаются. Однако, по словам опрошенных “Ъ” экспертов, российский аспект уже ушел на второй план — речь сейчас идет о внутриполитической «войне нервов» между правящей «Грузинской мечтой» и «Единым национальным движением» (ЕНД) Михаила Саакашвили. Стороны, по сути, начали подготовку к парламентским выборам 2020 года.

О том, что российским артистам, планирующим выступления в Грузии, следует задуматься о безопасности, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Наши артисты должны учитывать, что это может быть опасно. Мы же не слышали от представителей Грузии осуждения тех молодчиков, которые пытались ворваться в парламент и напасть на народных избранников другой страны»,— заявил он, имея в виду проиcшедшую 20 июня попытку штурма грузинского заксобрания, где в тот день находились депутаты Госдумы РФ. Слова Дмитрия Пескова стали реакцией на анонсированный грузинской джазовой певицей Нино Катамадзе отказ от концертов в РФ. «Она очень талантливая, но, наверное, многого не знает в плане политики. Если у нее будут вопросы, мы всегда ей будем готовы разъяснить»,— отметил господин Песков.

Ранее Нино Катамадзе поддержала протестующих на проспекте Руставели. На своей странице в Facebook она извинилась за недавнее участие в российском фестивале «Усадьба Jazz» и пообещала, что это выступление «станет последним на территории страны-оккупанта». С аналогичным заявлением выступила меццо-сопрано Анита Рачвелишвили. В прошлом году ее критиковали за согласие петь в Париже на концерте у Эйфелевой башни, где дирижировал художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. В Грузии ему не простили того, что сразу после войны 2008 года он организовал симфонический концерт в Цхинвале и поддержал признание Россией Южной Осетии и Абхазии.

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Культурная сфера — далеко не единственная, которая пострадает от обострения российско-грузинских отношений. Власти Грузии сейчас заняты поисками способов минимизации ущерба от запрета на прямые авиаперелеты российских авиакомпаний. Так, министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава пообещала отельерам и другим предпринимателям, занятым в сфере туризма: государство «будет работать» с кредитными организациями, помогая тем, кто рассчитывал в наступившем летнем сезоне покрыть банковские кредиты за счет российских туристов. Речь может идти об отсрочке выплат или реструктуризации части кредитов.

Кроме того, Натия Турнава анонсировала принятие закона против демпинга. На этом долгие годы настаивали грузинские производители, но правительство боялось вызвать раздражение международных финансовых институтов, всегда выступающих против патернализма и ограничения свободной конкуренции. «Закон против демпинга на грузинских рынках поможет нам создать рабочие места в условиях санкций»,— призналась министр.

При этом в Грузии опасаются, что Москва может принять и другие запретительные меры. В случае введения Россией полномасштабного эмбарго на грузинские вина, минеральные воды и сельхозпродукцию, как это было в 2006 году, экономика республики может потерять €1,5–2,5 млрд. Это существенные потери: по данным правительственного агентства Грузстат, ВВП Грузии в 2018 году составил 41 млрд лари (€12,9 млрд).

Ряд экспертов считает, что даже это — не самое страшное. Накануне грузинские НКО, работающие в сфере импорта, транспорта и логистики, распространили совместное заявление, в котором говорится: в результате «безответственной политики грузинских властей, слишком ориентированных на Россию во внешнеторговых отношениях», у Москвы появился мощнейший рычаг давления.

«Почти 100% пшеницы в Грузию импортируется из России,— говорится в заявлении.— Если правительство РФ перекроет экспорт этого товара, наша страна окажется в сложнейшем положении».

Тем временем у участников продолжающихся в Тбилиси акций к властям другие претензии. Ключевое требование — отставка главы МВД Георгия Гахарии — остается прежним, тем более что накануне министр взял на себя ответственность за применение 20 июня против демонстрантов особых, «нелетальных каучуковых пуль». Как заявила “Ъ” одна из лидеров ЕНД Саломе Самадашвили, эти пули «предназначены для нейтрализации агрессивных диких зверей», но грузинские власти «применили их против безоружных граждан». Госпожа Самадашвили сообщила, что оппозиция будет настаивать на международном расследовании происшедшего.

Сколько еще будет продолжаться акция, если глава МВД не подаст в отставку, никто сказать не может. Сами организаторы говорят, что готовы «стоять на проспекте Руставели годами». Бывший госминистр Грузии по примирению и гражданскому равноправию Паата Закареишвили сказал “Ъ”, что власти и оппозиция затеяли «войну нервов»: «Проиграет тот, кто дрогнет первым». По его словам, на самом деле в этой войне участвуют две главные силы: «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили и ЕНД Михаила Саакашвили. Паата Закареишвили считает принципиальным вопрос об отставке министра, поскольку если Георгий Гахария уйдет, «это будет воспринято как уступка под давлением митинга, что многократно ослабит правящую партию».

Напомним, что ранее правящая партия уже выполнила одно из требований участников акции — заявила об отмене смешанной, мажоритарно-пропорциональной системы выборов и о готовности провести парламентские выборы 2020 года исключительно по партийным спискам. Причем без электорального барьера, составляющего сейчас 5%. Это позволит множеству небольших партий получить представительство в законодательном органе.

Подобный плюрализм нравится большинству грузинских оппозиционных партий, но не ЕНД. «В случае проведения внеочередных выборов по старой системе партия Саакашвили получила бы шанс вновь монополизировать власть»,— объяснил “Ъ” грузинский политолог Давид Авалишвили. «В воздухе Грузии запахло изменой!» — прокомментировала позицию радующихся изменениям оппозиционеров Тако Чарквиани — искусствовед и одна из самых последовательных соратниц Михаила Саакашвили, недавно основавшая партию «Закон и справедливость». Вскоре ей ответил основатель другой оппозиционной партии — «Европейская Грузия» — Гига Бокерия. По его утверждению, радикализм Михаила Саакашвили и его сторонников «может помешать святому делу освобождения страны от неформального правления пророссийского олигарха», лидера «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.

Георгий Двали, Тбилиси