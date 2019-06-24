МВД Грузии отстранило 10 полицейских, разгонявших митинг в Тбилиси

Десять полицейских, участвовавших в разгоне митингующих у здания Парламента Грузии в Тбилиси вечером 20 июня, отстранены от службы за превышение полномочий. Заявление было опубликовано на сайте МВД Грузии. По факту возможного превышения полномочий полицейскими Генеральная прокуратура начала расследование.

Материалы внутреннего расследования МВД Грузии относительно правомерности действий полицейских при разгоне демонстрантов были направлены в Генеральную прокуратуру. Прокуратура также обратилась к жителям столицы, у которых есть видео- или фотодоказательства применения насилия со стороны полицейских, предоставить им имеющийся материал.

Проблемы в отношениях России и Грузии Читать далее

Напомним, 20 июня в Тбилиси началась массовая акция протеста из-за визита в страну российских депутатов из Межпарламентской ассамблеи православия. В последующие дни акции продолжились. 21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию.

В результате акций протеста митингующие добились отставки спикера грузинского Парламента Ираклия Кобахидзе, а также проведения ближайших парламентских выборов по пропорциональной системе и с нулевым барьером.

Подробнее том, как власти страны пошли на уступку оппозиции, читайте в материале “Ъ” «Грузия будет избирать по-новому».

Об экономических последствиях временного прекращения авиасообщения между Грузией и Россией читайте в материале “Ъ” «Завтрак без туриста».