Бидзину Иванишвили подвели под протест

Грузинские оппозиционеры вновь начали бессрочные протесты, угрожая «выкинуть из страны» лидера правящей партии Бидзину Иванишвили. Он так и не сумел выполнить ключевое обещание, которое дал на фоне предыдущей, летней волны митингов. Оппозиционеры рассчитывали, что парламентские выборы 2020 года пройдут по выгодной им пропорциональной системе, и господин Иванишвили лично гарантировал принятие поправок к конституции. Но депутаты его партии, избравшиеся по мажоритарным округам, проголосовали против законопроекта, и этого хватило, чтобы он не был принят. Правда, оппозиционеры не верят в такое объяснение и считают, что господин Иванишвили изначально не собирался идти на уступки.

14 ноября депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» не поддержали законопроект о поправках к конституции, который сами же разработали. Он касался перехода с 31 октября 2020 года со смешанной избирательной системы на голосование исключительно по партийным спискам. Отклонение законопроекта привело к протестам оппозиционных партий, которые угрожают «выкинуть из страны» лидера «Грузинской мечты» (ГМ) Бидзину Иванишвили.

Переход на пропорциональную систему уже в 2020 году был одной из уступок, обещанных оппозиционерам после летних протестов. Напомним, что они начались после того, как во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.

Организаторы митинга, среди которых были прозападные политические партии, сразу же выдвинули требования — отставка спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахарии, а также переход на пропорциональную избирательную систему.

В итоге власти выполнили лишь одно из них: господин Кобахидзе действительно ушел в отставку, а вот господин Гахария получил еще более высокую должность — премьер-министра.

Что же касается последнего требования, то его выполнение зависело от слишком многих людей, которые, судя по всему, руководствовались в первую очередь своими личными интересами, а именно желанием переизбраться на следующий срок. Из 150 депутатов документ одобрили 101, хотя для принятия поправок к конституции необходимо не менее 113 голосов. Эту нехватку обеспечили именно депутаты «Грузинской мечты», избранные по мажоритарным округам, в то время как все оппозиционеры и даже большинство членов правящей партии реформу поддержали.

В среду и четверг Бидзина Иванишвили отчаянно пытался убедить собственных депутатов-мажоритариев тоже проголосовать за поправки, предупреждая об опасности «масштабной дестабилизации в стране». Но, судя по всему, впервые за семь лет правления ГМ значительная часть депутатов выступила против воли своего лидера.

Впрочем, оппозиционеры объясняют происшедшее совсем иначе. Они убеждены, что и разработка документа, и голосование изначально были «спектаклем», в то время как господин Иванишвили просто не хотел выполнять требование оппозиции.

Его интерес в этом тоже был: если ГМ проиграет на выборах 31 октября 2020 года, он тоже лишится властного ресурса.

Сразу после провала голосования вице-спикер парламента, член ГМ Тамара Чугошвили подала в отставку, заявив, что не может остаться в партии, которая «не выполнила обещание, данное народу». Ее примеру последовали еще несколько членов парламента от правящей партии.

Свое разочарование провалом конституционной реформы уже выразили американские дипломаты. «Мы огорчены тем, что, несмотря на поддержку оппозиционных партий, конституционные поправки поддержало недостаточное количество депутатов "Грузинской мечты",— говорится в заявлении пресс-службы посольства США в Тбилиси.— Мы призываем все стороны, включая правительство, оппозиционные партии и гражданское общество, к спокойному и достойному сотрудничеству, чтобы продолжать движение вперед по укреплению демократического развития Грузии».

Но пока события развиваются по другому сценарию. Немедленно откликнувшись на грузинские события c Украины, экс-президент Грузии и лидер оппозиционной партии «Единое национальное движение» Михаил Саакашвили написал на своей странице в Facebook, что Бидзина Иванишвили «в очередной раз надул народ и узурпировал власть». Господин Саакашвили призвал соратников к «полной мобилизации». «После происшедшего все средства борьбы с узурпатором уже полностью оправданы»,— многозначительно добавил он.

С еще более резким заявлением выступил лидер партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава. По его словам, «российский олигарх Иванишвили кинул народ, и сейчас народ должен выкинуть его из страны». Напомним, что одно из главных обвинений оппозиционеров в адрес лидера «Грузинской мечты» — его бизнес-связи с Россией. «Страна нуждается во внеочередных пропорциональных выборах. Пока эти требования не будут выполнены, будут проходить перманентные жесткие акции в разной форме»,— заявил телеканалу «ТВ Пирвели» депутат от «Европейской Грузии», экс-глава Совбеза страны Гига Бокерия.

Остальные оппозиционные партии тоже выступили с заявлением о начале массовой бессрочной акции протеста. Основное требование — уход с политической сцены миллиардера Иванишвили и проведение выборов уже после фактической смены власти. Недовольные политикой «Грузинской мечты» вечером 14 ноября собрались на митинг в Тбилиси, а также перегородили центральный столичный проспект Шота Руставели.

Между тем Бидзина Иванишвили уже дал понять, что уходить из политики не намерен.

Он возложил ответственность за провал конституционной реформы на соратников Михаила Саакашвили, которые, по его утверждению «специально оскорбляли в зале пленарных заседаний депутатов-мажоритариев, и у тех просто не выдержали нервы».

Георгий Двали, Тбилиси