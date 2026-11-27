Разработчики национальных и суверенных ИИ-моделей должны раскрывать сведения об архитектуре и компонентах модели, самостоятельно протестировать ее, подтвердить использование российских ЦОДов и необходимых вычислительных мощностей, а также предоставить Институту системного программирования Российской академии наук неограниченный доступ к API для экспертизы, следует из документа. Для национальных моделей мощность каждого использованного инфраструктурного кластера должна составлять не менее 1 экзафлопса, для суверенных — не менее 4 экзафлопсов.