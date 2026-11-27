«Суверенность» модели обойдется ИИ-разработчикам почти в 500 млн рублей
Совокупные затраты российских разработчиков на выполнение новых требований к большим фундаментальным моделям искусственного интеллекта (ИИ) могут составить 498 млн руб. за шесть лет. Расходы будут связаны с подготовкой и направлением в испытательную лабораторию заявления, устранением недостатков, предоставлением доступа к программному интерфейсу и оспариванием результатов, если разработчик считает, что результаты экспертизы некорректны.
Это следует из сводного отчета Минцифры к проекту постановления правительства, опубликованного на сайте нормативных правовых актов 27 ноября. Документ устанавливает правила соответствия ИИ-моделей российскому законодательству и традиционным духовно-нравственным ценностям. Без положительного заключения модель не сможет получить статус суверенной или национальной.
Суверенная модель разрабатывается российским юрлицом, полностью контролируется им на всех стадиях жизненного цикла и размещается в российских ЦОДах. Национальная модель должна разрабатываться российским юрлицом, но может использовать зарубежные компоненты, распространяемые на условиях открытой лицензии.
Разработчики национальных и суверенных ИИ-моделей должны раскрывать сведения об архитектуре и компонентах модели, самостоятельно протестировать ее, подтвердить использование российских ЦОДов и необходимых вычислительных мощностей, а также предоставить Институту системного программирования Российской академии наук неограниченный доступ к API для экспертизы, следует из документа. Для национальных моделей мощность каждого использованного инфраструктурного кластера должна составлять не менее 1 экзафлопса, для суверенных — не менее 4 экзафлопсов.
Экзафлопс — это единица производительности вычислительных систем, равная одну квинтиллиону операций с плавающей запятой в секунду. Подобная мощность, как правило, соизмерима с мощностью суперкомпьютеров.
Разработчики должны будут направлять в Институт системного программирования имени В. П. Иванникова заявление и комплект документов, включающий описание алгоритмов, компонентов и процесса обучения модели, сведения об использованной вычислительной инфраструктуре и результатах самостоятельной проверки. На время испытаний институту потребуется предоставить доступ к API модели с возможностью направлять произвольное число запросов без ограничений по содержанию и объему.
Решение о присвоении статуса модели будет выносить правкомиссия по цифровому развитию, а Минцифры — вносить в реестр ИИ-моделей. Число потенциально затронутых разработчиков Минцифры оценивает в 1490 — столько владельцев отечественного программного обеспечения с признаками ИИ насчитывалось в соответствующем реестре на 23 ноября 2026 года, говорится в сводном отчете.
Правила предполагается ввести с 1 марта 2027 года. Проверка станет одним из условий получения моделью статуса суверенной или национальной, необходимого, в частности, для доступа к мерам государственной поддержки.