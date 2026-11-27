Согласно приказу, Минюст сможет получить фамилию, имя и отчество того, кто пополняет счета иностранных агентов. Кроме того, у ведомства будет доступ к информации об их адресе регистрации, номере банковского счета и привязанных к нему телефонных номерах. В случае, если деньги вносила организация, банк должен передать ее название, адрес и банковские реквизиты. Минюст также сможет потребовать информацию о самом платеже — о его сумме, дате, времени, назначении, данные получателя и способ проведения операции.