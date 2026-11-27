Минюст перечислил, какие данные о счетах иноагентов должны раскрывать банки
Министерство юстиции России подготовило проект приказа, согласно которому банки должны будут предоставлять ведомству информацию о счетах и операциях иностранных агентов, а также о людях и организациях, которые отправляют на эти счета деньги. Документ опубликован для общественного обсуждения.
У Минюста уже есть право запрашивать информацию о счетах и вкладах иноагентов. Оно предусмотрено статьей 26 закона «О банках и банковской деятельности». Ведомство может запросить необходимую информацию, если обнаружит признаки нарушения законодательства об иноагентах. В проекте приказа ведомство уточняет, какие именно сведения банки будут обязаны ему передавать.
Согласно приказу, Минюст сможет получить фамилию, имя и отчество того, кто пополняет счета иностранных агентов. Кроме того, у ведомства будет доступ к информации об их адресе регистрации, номере банковского счета и привязанных к нему телефонных номерах. В случае, если деньги вносила организация, банк должен передать ее название, адрес и банковские реквизиты. Минюст также сможет потребовать информацию о самом платеже — о его сумме, дате, времени, назначении, данные получателя и способ проведения операции.
Ведомство предлагает также передавать IP- и MAC-адреса, номера SIM-карт и IMEI устройств, которые использовали при дистанционной идентификации клиентов. Также планируется собирать сведения о том, где и когда снимали наличные со счетов, указывать номера банкоматов и отделений, а также место открытия счета. Кроме того, Минюст предложил передавать ему выписки по всем счетам проверяемого лица, открытым в одном банке.
Банки должны будут ответить на запрос в течение трех рабочих дней. Согласно проекту, приказ должен вступить в силу 24 декабря.
В 2022 году в России был принят закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». С тех пор иноагентом считается «лицо, получившее поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах» и занимающееся при этом политической деятельностью. В июне 2026 года Госдума приняла закон об усилении контроля за соблюдением законодательства об иностранных агентах. Согласно ему банки должны по запросу раскрывать сведения о финансово-хозяйственной деятельности иноагентов.