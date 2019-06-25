Конфликт с пересадкой

Пока российские авиакомпании ломают голову над тем, на каких маршрутах задействовать высвобождающийся с начала действия запрета на полеты Грузию авиапарк, перевозчики бывших союзных республик готовятся наращивать пассажиропоток.

Четыре года назад аналогичной ситуацией воспользовался белорусский национальный перевозчик «Белавиа». После запрета прямых рейсов на Украину в октябре 2015 года пассажиропоток компании, предлагающей перелеты в Киев из Минска, начал расти ускоренными темпами. Если в 2015 году он увеличился на 6,1%, до 2,09 млн человек, в 2016 году рост составил уже 19,1%, перевозки достигли 2,49 млн человек. В 2017 и 2018 годах показатель рос на 20,5% и 12% соответственно, достигнув 3,37 млн человек в прошлом году. В начале года представители авиакомпании говорили, что транзитные пассажиры уже обеспечивают почти половину пассажиропотока. Пока в «Белавиа» утверждают, что не планируют менять расписание в связи с очередной ссорой России с соседней страной, но возможности заработать на перевозках из Москвы в Тбилиси вряд ли оставят компанию равнодушной.

Другие явные бенефициары конфликта — армянские авиакомпании «Армения», Taron-Avia и Atlantis European Airways. В Ереване уже обещают запустить после 8 июля два ежедневных транзитных рейса между Москвой и Тбилиси. Подхватить потерянный российскими перевозчиками пассажиропоток также могут латвийская AirBaltic, Azerbaijan Airlines, Turkish Airlines. Российским же авиакомпаниям, в один голос утверждают эксперты, в разгар летнего сезона сложно будет найти альтернативные маршруты, сопоставимые с Грузией по уровню спроса и рентабельности. Для крупных «Аэрофлота», его дочерней «Победы» и S7 это вряд ли существенная потеря, но в страну также летали, например, Red Wings, Smartavia и «Уральские авиалинии».

В итоге запрет на прямое авиасообщение с Грузией не обеспечит «безопасности россиян», на которую формально ссылаются власти, как и дополнительных доходов внутренним курортам: граждане все равно найдут способ добраться в страну. Возможно, для достижения целей указа следует запретить и авиасообщение со странами, обеспечивающими транзит, что окончательно обезопасит туристов, не оставив им выбора, кроме как летать в пределах самой безопасной страны мира.

Продолжая логику властей, можно отказываться от прямого авиасообщения с любой страной, в которой проходят протесты против российской политики, отбирая у авиакомпаний все больше рентабельных маршрутов и создавая им все больше проблем. Но такой подход выглядит перспективным, только если истинная задача — в условиях рекордной убыточности российских перевозчиков расчистить рынок от наиболее слабых игроков. В целях, так сказать, оздоровления.