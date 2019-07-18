Соратники Михаила Саакашвили потеряли телеканал

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отменил свой же запрет на смену владельца оппозиционной грузинской телекомпании «Рустави-2», которая до сих пор принадлежала людям, аффилированным с экс-президентом Михаилом Саакашвили. Новый владелец «Рустави-2» Кибар Халваши уже успел сменить гендиректора. Сотрудники телеканала с переменами не согласны и заверяют: решение суда — результат политического давления со стороны де-факто руководителя Грузии, лидера партии «Грузинская мечта» миллиардера Бидзины Иванишвили.

Решение по делу «Рустави-2» против государства Европейский суд по правам человека опубликовал в четверг в полдень. Вердикт оказался полностью проигрышным для тех, кто владел телеканалом до сих пор. ЕСПЧ постановил, что в ходе судебных процессов в Грузии, которые выиграл прежний владелец Кибар Халваши, никаких нарушений не было, а значит, господин Халваши имеет право зарегистрировать имущество на свое имя.

До сих пор 51% «Рустави-2» принадлежал компании «Сакартвело», в которой 50% акций владел российский бизнесмен Николоз Накопия (сын одного из лидеров партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Кобы Накопии), а по 25% — украинские бизнесмены, бывшие однокурсники Михаила Саакашвили братья Георгий и Леван Караманишвили.

Первым же своим решением на новом старом посту Кибар Халваши, которому телеканал принадлежал в 2004–2006 годах, объявил о смещении генерального директора Ники Гварамии.

Господин Гварамия во многом определял редакционную политику телеканала. Он часто говорил, что считает своей главной функцией «борьбу против путинизма в Грузии», то есть противодействие сторонникам примирения и сближения с Россией. Так, Ника Гварамия хотя и осудил недавнюю ругань в прямом эфире в адрес президента РФ со стороны журналиста Георгия Габунии, но сказал, что согласен с ним по сути, поскольку считает главу российского государства «злейшим врагом Грузии и всего демократического мира».

Впрочем, сам Ника Гварамия уволенным себя не считает. Выйдя к журналистам в камуфляжной форме, он заявил на чрезвычайном брифинге, что из телекомпании не уйдет, пока новый владелец не выплатит ему неустойку в размере $5 млн, что было предусмотрено контрактом с прежними владельцами. Впрочем, адвокат Кибара Халваши Паата Салия назвал эти претензии несерьезными.

В совместном заявлении сотрудников «Рустави-2» говорится, что освобождение Ники Гварамии с поста гендиректора — политическое решение, направленное на изменение редакционной политики телеканала, критикующего ошибки действующих властей.

Наиболее остро на смену владельца близкого ему телеканала отреагировал бывший президент Михаил Саакашвили.

Обратившись к сторонникам с Украины, экс-президент сказал, что самый популярный в стране телеканал «захвачен российским олигархом Иванишвили». «Он убивает Грузию. Неужели мы с этим смиримся?» — вопрошал господин Саакашвили. Он призвал грузинский народ «объединиться, выйти на улицу и освободиться от этой олигархической мрази». «Я стою вместе с вами и готов бороться до конца»,— обещал лидер «революции роз» 2003 года.

Георгий Двали, Тбилиси