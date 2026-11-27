В Белоруссии ограничат доступ к Spotify
Доступ к музыкальному сервису Spotify в Белоруссии ограничат с 1 декабря 2026 года. Такое решение приняло Министерство по налогам и сборам республики. По данным ведомства, компания не выплатила долг по налогу на добавленную стоимость.
В министерстве сообщили, что контент Spotify перестанут распространять на территории страны. Как пояснили в ведомстве, это ограничит возможности компании-нерезидента получать выручку от подписчиков из Белоруссии.
Spotify была основана в 2006 году в Швеции. Это один из крупнейших в мире стриминговых сервисов музыки, подкастов и аудиокниг. По данным компании за третий квартал 2026 года, аудитория сервиса составляет 788 млн активных пользователей в месяц. На российский рынок сервис вышел в июле 2020 года, но прекратил работу в стране в апреле 2022-го.