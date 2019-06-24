Грузия будет избирать по-новому

Вслед за отставкой спикера грузинского парламента Ираклия Кобахидзе власти страны пошли на новую уступку оппозиционерам, протестующим с 20 июня. Как заявил глава правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) Бидзина Иванишвили, он и его соратники готовы провести ближайшие парламентские выборы по пропорциональной системе и к тому же с нулевым барьером. По мнению экспертов, это поможет сильно разнообразить состав парламента, и если бы не инцидент с российским депутатом Сергеем Гавриловым, то оппозиция вряд ли когда-либо добилась бы такой либерализации. Однако экс-президент страны и один из лидеров оппозиции, Михаил Саакашвили, недоволен действиями властей и заподозрил их в манипуляции.

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«Мы решили провести следующие парламентские выборы на пропорциональной основе»,— заявил в понедельник Бидзина Иванишвили, выполнив очередное требование грузинских оппозиционеров. Сейчас в Грузии действует смешанная мажоритарно-пропорциональная система выборов, когда почти половина депутатов избирается по одномандатным мажоритарным округам. Такая система подвергалась масштабной критике, но переходить на полностью пропорциональную систему власти (то есть проводить голосование по партийным спискам) собирались не раньше 2024 года. Теперь же они готовы ввести ее уже в 2020 году, что говорит о скором изменении политического ландшафта страны.

Господин Иванишвили подчеркнул, что, согласно конституционным поправкам, которые ГМ намерена инициировать в ближайшее время, на выборах 2020 года вообще не будет избирательного барьера для партий.

«Мы вводим нулевой ценз с целью обеспечить многопартийность будущего парламента»,— заявил он. Отметим, что «нулевой барьер» при выборах в парламент — крайне редкая мера. В Европе такая система действует только в Нидерландах.

Напомним, что участники протеста, который начался в Тбилиси после визита в страну делегации из российской Госдумы, озвучивали к власти ряд требований. Главные из них — отставка спикера парламента Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахарии, а также изменение избирательной системы. Таким образом, на сегодняшний день власти удовлетворили два из них. Оппозиционеры также настаивают на освобождении всех задержанных участников уличных протестов.

Хотя власти продолжают идти на уступки, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который через социальные сети постоянно обращается к своим сторонникам из партии «Единое национальное движение», раскритиковал заявление Бидзины Иванишвили. Через несколько минут после его выступления в офисе правящей партии экс-президент вышел в эфир и предупредил, что господин Иванишвили «нулевым барьером пытается обеспечить псевдомногопартийность посредством своих партий-сателлитов». Михаил Саакашвили призвал участников бессрочного митинга на проспекте Руставели не прекращать акцию до тех пор, пока власти не выполнят еще одно ключевое требование — отправить в отставку главу МВД Георгия Гахарию, отдавшего приказ о применении силы для разгона митинга поздно вечером в четверг. Участники протестов в понедельник напомнили властям об этом требовании, устроив автопробег возле здания МВД.

Члены политсовета ГМ всячески пытались уйти от ответа на вопрос, готовы ли они выполнить и это требования оппозиции. Зато все в один голос утверждали, что в ближайшее время «будут отвечать перед законом те, кто призвал участников митинга начать штурм здания парламента».

По данным “Ъ”, имеются в виду бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава, экс-министр обороны Ираклий Окруашвили и один из лидеров партии «Единое национальное движение» Никанор Мелия. Впрочем, последний находится под защитой депутатского иммунитета. Также, по сведениям “Ъ”, у властей есть некая аудиозапись, на которой эти три политика обсуждают предстоящий штурм парламента. На ее существование в воскресенье намекнул генеральный менеджер оппозиционной телекомпании «Рустави- 2» Ника Гварамия.

Решатся ли власти арестовать политических оппонентов, пока неясно. Как заявил “Ъ” грузинский политолог Давид Авалишвили, в происходящем есть некоторая «историческая ирония», поскольку если бы не «взрыв эмоций» в связи со скандалом вокруг российского депутата Сергея Гаврилова, споры о дальнейшей демократизации политической системы Грузии могли вестись еще долгие годы. По мнению собеседника “Ъ”, в условиях, когда Россия вводит санкции против Грузии, власти вынуждены «задобрить оппонентов», чтобы консолидировать политическую элиту. «Таким образом, Россия, жестко ответив на акции в Тбилиси запретом на авиаперелеты, подтолкнула грузинские власти пойти на стратегическую уступку демократическим силам»,— считает Давид Авалишвили.

Георгий Двали, Тбилиси