Что там у нас происходит

Российские СМИ пугают сообщениями о том, что в Грузии антирусские настроения, однако журналист Ия Баратели с этим не согласна — политический кризис в стране обусловлен внутренней политической повесткой.

Ия Баратели, Тбилиси

«Что у вас там происходит?» — на этот вопрос мне приходится отвечать часто, ведь я живу в Тбилиси. Толпа в 7–10 тысяч на проспекте Руставели в последние годы — обычное явление. Протестовать у парламента — это такой грузинский национальный вид спорта для поддержания правительства в форме.

Как правило, в России новостями о протестах в Грузии интересуются мало: кому нужны чужие проблемы в виде нечестных судов или обнаглевшей полиции? Когда в прошлом году я рассказала в интервью одной московской радиостанции о том, что после полицейского рейда в известном на всю Европу клубе Bassiani глава МВД пришел на площадь и извинился, реакция московских журналистов была такая: «Министр? Извинился? И вам этого мало?». Да, мало, на площади требовали декриминализации марихуаны и в итоге добились этого через Конституционный суд.

Все изменилось с тех пор, как в России узнали, что в Тбилиси теперь выходят на митинги с «антироссийскими лозунгами». В Москве стали пристально разглядывать фотографии с проспекта Руставели и обнаружили там плакаты с надписями: «Россия — оккупант». Многие ужаснулись, как такое может быть, ведь Грузия — одно из самых модных направлений для российских туристов.

Может. Все дело в том, что протесты, митинги и лозунги, как бы странно это ни звучало, предназначены не для Москвы и тем более не для российских туристов, которых ни раньше, ни сейчас никто не обижает.

Вся эта кампания адресована властям Грузии, которые допустили очень глупую, но вызывающую ошибку: пригласили в пленарный зал заседаний парламента российского депутата-коммуниста.

В страну, которая официально демонстрирует приверженность европейским, а не советским ценностям. Из страны, с которой у Грузии официально нет дипломатических отношений.

Можно привести много аргументов в пользу того, что это было очередное проявление вопиющего непрофессионализма со стороны правительства, однако оппозиция поступила иначе. Политический кризис в Грузии в последние годы только нарастает. Рекордное падение национальной валюты, рост бедности, сомнительной честности выборы, того и гляди, приведут к досрочной смене правительства. Поэтому оппозиция, не раздумывая, назвала организаторов приема российской делегации предателями и коллаборационистами.

Некоторые СМИ писали о том, что грузинские депутаты, увидев Гаврилова в кресле спикера в президиуме, покинули заседание в знак протеста. На самом деле все было немного не так.

Когда началось заседание этой странной организации под названием «православная ассамблея» с коммунистом в президиуме, в зале почти не было грузинских парламентариев, за исключением организаторов, только делегаты-иностранцы. Однако кадры с Гавриловым в пресловутом белом кресле показали в грузинских новостях и они моментально облетели соцсети.

Сразу после этого депутаты от оппозиции поехали в парламент, ворвались в зал и сорвали сессию, на которой Гаврилов только и успел вручить икону пригласившему его грузинскому коллеге. Параллельно возле парламента начался стихийный митинг.

С этого момента российский коммунист Сергей Гаврилов стал Гаврилой Принципом грузинских протестов, он, конечно, не убивал эрцгерцога, но уничтожил веру в то, что наше правительство уважает собственные государственные символы.

С тех пор акция протеста продолжается уже неделю подряд.

Сначала власти пытались сделать вид, что произошла протокольная ошибка. Это разозлило людей еще больше. Председатель парламента Ираклий Кобахидзе попытался объяснить случившееся «неполадками микроменеджмента», но было поздно — протест набрал такую силу, что лидер правящей партии Бидзина Иванишвили всего за сутки принял решение отправить его в отставку.

И хотя роль оппозиции в организации протестов велика, важно понимать, что в акциях принимают участие студенты всех вузов и люди, которые не являются сторонниками какой-либо партии. Были на акции и такие дни, когда политиков просили вообще не выступать. То есть называть этих людей «фашистами», «русофобами» и исключительно «сторонниками Саакашвили» было бы странно.

Более того, сами власти считают эти протесты справедливыми. В первую ночь они испугались — не выдержали нервы и после столкновений с полицией акцию разогнали с использованием газа и резиновых пуль. В больницы попали около 150 человек, еще 300 были задержаны. Итог: на следующий день народу на Руставели пришло еще больше. Теперь акции проходят подчеркнуто мирно — люди приходят с детьми, собаками, поют песни. Но это все же протесты — проспект Руставели уже неделю по вечерам перекрывают.

Никто из властей не осуждает протестующих за то, что они протестуют против выступления Гаврилова в парламенте. Власти прямо говорят: «Мы допустили ошибку». Уже выполнен ряд требований митингующих. Начато расследование против возможного превышения полицией полномочий во время разгона митинга в ночь на 21 июня. И, наконец, удовлетворено самое главное требование, которого оппозиция добивается уже несколько лет,— провести выборы в 2020 году по исключительно пропорциональной системе. Как вы видите, все это «скучные», рутинные внутригрузинские политические проблемы.

Нет ничего нового в том, что люди выходят с транспарантами об оккупации. Так они напоминают правительству очевидные вещи: между Грузией и Россией нет дипломатических отношений с 2008 года, с тех пор, как Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона. В Грузии есть закон о том, что эти территории считаются оккупированными. Во всех официальных выступлениях, как внутри страны, так и за рубежом, члены правительства Грузии — премьер, президент, спикер парламента — обычно указывают, что наши территории оккупированы Россией. Всех иностранных гостей, задерживающихся в Грузии больше, чем на день, возят к разделительной линии — колючей проволоке, которая проходит буквально в нескольких десятках километров от автомагистрали, по которой по Грузии ездят несколько миллионов туристов из разных стран.

В последние годы обе страны стараются развивать двусторонние связи в сфере культуры и экономики. На почти неформальных встречах Абашидзе — Карасин обсуждаются только гуманитарные и экономические вопросы. Никаких других двусторонних переговоров между нашими странами нет. Как и нет, по крайней мере никто этого не озвучивает, хотя бы приблизительной стратегии развития отношений в ближайшее время.

Именно в таких условиях россияне ездят в Грузию в гости, а у грузин получается принимать их так же радушно, как и любых других туристов. Несмотря на то, что война была всего 11 лет назад. С учетом того, что тысячи грузин продолжают жить возле колючей проволоки, которую мы называем «линия оккупации», за которой остались земли, кладбища и церкви.

К слову, грузины в Россию в гости почти не ездят, так как визовый режим для них был введен 19 лет (!) назад, при президенте Шеварднадзе.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что молодежь в Грузии уже не говорит по-русски. Согласитесь, что на этом фоне недавнее решение сети тбилисских кинотеатров отменить фильмы с русской озвучкой уже не кажется таким странным. Молодежь предпочитает смотреть фильмы в оригинале или с субтитрами. На русском их смотрят в Тбилиси обычно именно туристы. Но и за это решение кинотеатры подверглись критике в соцсетях. Наверное, потому, что последний фильм Педро Альмодовара многие явно предпочтут смотреть в русской озвучке — ведь это хорошая, профессиональная работа, в отличие от сюжетов из Грузии, вышедших недавно на многих российских каналах.

Не пугают протесты на Руставели и солистов Большого театра, и дирижера Алевтину Иоффе, они приезжают в Тбилиси на этой неделе, чтобы по традиции принять участие в международном балетном фестивале в Тбилиси. Их ждут, билеты проданы.

Спокойно гуляют по тбилисским улицам российские экспаты — им сейчас нелегко, потому что именно у многих из них туристический бизнес ориентирован на Россию. Конечно же, эвакуироваться из Грузии никто из них не собирается. Разве что тем, кто рассчитывал исключительно на российскую аудиторию, теперь придется подучить английский. По подсчетам экспертов, решение Москвы запретить авиаперелеты в Грузию уже в этом сезоне может наполовину сократить поток туристов из России.

Конечно же, есть в Грузии и те, кому категорически не понравились митинги. Один из них — главный режиссер театра Руставели Роберт Стуруа, который благодаря своему патриархальному возрасту остается главным еnfant terrible театральной богемы. Стуруа написал в своем Facebook о митингах: «Злой дух победил, Грузия закончилась». Почти 100 процентов из полутора тысяч реакций пользователей на это была крайне негативной.

Стуруа сейчас не в Тбилиси — он предпочитает эпатировать публику издалека, находясь на Чеховском фестивале в Москве, тогда как актеры театра Руставели сами активно ходят на митинги.

А вот еще один грузинский гений — всемирно известный композитор Гия Канчели, без музыки которого не было бы ни спектаклей Стуруа, ни фильмов Данелии, как раз с молодежью солидарен. «Если бы мне позволяло здоровье, я тоже стоял бы рядом с вами на митингах»,— сказал Канчели. Он признался, что всю жизнь ждал, когда же в Грузии будет по-настоящему многопартийный парламент и беспартийные министры. С этим утверждением многие здесь будут спорить, но это уже совсем другая история. И это опять про политику в Грузии — вам в Москве будет неинтересно.