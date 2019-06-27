После штурма парламента Грузии штурмуют депутата

В парламенте Грузии в среду развернулось противостояние между представителями правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиции. Причиной стал запрос Генпрокуратуры об аресте главы политсовета партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Никанора Мелии. Депутата обвиняют в том, что после срыва заседания Межпарламентской ассамблеи православия он организовал попытку штурма здания парламента, повлекшего за собой масштабные столкновения с полицией. Арест депутата после снятия с него иммунитета станет первым подобным прецедентом за всю историю независимой Грузии. При этом в лагере оппозиции не исключают и других арестов соратников Михаила Саакашвили.

Решение о снятии депутатской неприкосновенности с одного из лидеров «Единого национального движения» (ЕНД) Никанора Мелии парламентское большинство от правящей партии «Грузинская мечта» принимало в полупустом зале. Оппозиционные фракции присутствовать на заседании отказались. Об этом их попросил сам Никанор Мелия. «Буду сидеть в одиночестве перед своими палачами»,— объяснил он перед тем, как войти в зал пленарных заседаний, имея в виду своих коллег из «Грузинской мечты». В итоге за лишение его депутатской неприкосновенности проголосовал 91 депутат «Грузинской мечты» при необходимом кворуме в 50 голосов.

25 июня Генпрокуратура возбудила в отношении Никанора Мелии уголовное дело по ст. 225 УК «Организация группового насилия». По версии следователей, вечером 20 июня на митинге против визита в Грузию депутатов Госдумы РФ Никанор Мелия призвал собравшихся пойти на штурм здания парламента, поскольку, по его словам, власти не выполнили ультиматум оппозиции о немедленной отставке председателя парламента Ираклия Кобахидзе. Именно господина Кобахидзе оппозиционеры назвали ответственным за то, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов «сел в кресло председателя парламента Грузии», чем, по их мнению, «нанес оскорбление всему грузинскому народу».

В ходе столкновений между демонстрантами и частями спецназа МВД увечья и ранения различной степени тяжести получили 240 человек, включая 80 полицейских, 15 пострадавших до сих пор находятся в больнице. Около 300 человек были оштрафованы судом либо приговорены к административному аресту.

Никанора Мелию могут арестовать уже в четверг. Для этого Генпрокуратура также должна будет получить согласие суда, однако оппозиционные лидеры не сомневаются, что суд удовлетворит ее требование. Комментируя решение парламента, председатель ЕНД Григорий Вашадзе заявил: «Теперь Грузию следует называть Северной Кореей».

В свою очередь, экс-секретарь Совета национальной безопасности Гига Бокерия обвинил парламентское большинство в том, что оно, по его словам, «позорно исполнило» требование Сергея Гаврилова об аресте грузинских депутатов, участвовавших в инциденте во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия. Сам Михаил Саакашвили в среду неоднократно призывал сторонников не допустить ареста Никанора Мелии.

Вслед за Никанором Мелией по тому же обвинению могут быть арестованы и другие оппозиционеры, в том числе бывший мэр Тбилиси, один из основателей партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава и сопредседатель организации «Победившая Грузия» экс-министр обороны Ираклий Окруашвили.

Арест члена парламента после снятия с него депутатского иммунитета станет первым прецедентом за всю историю независимой Грузии. Ранее парламент три раза снимал депутатскую неприкосновенность со своих членов, но их либо не арестовывали, либо они успевали сбежать, в отличие от Никанора Мелии. Сам он заявил, что гордится будущим арестом. «Позорно, когда тебя арестовывают за измену родине, но почетно, если идешь в тюрьму за противодействие оккупанту Гаврилову»,— заявил депутат грузинским журналистам.

Впрочем, оппозиция готова нанести властям ответный удар. В среду вечером у здания парламента возобновился митинг с требованием отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии. Митингующие обещают продолжать акцию до тех пор, пока их требование не будет удовлетворено. По их версии, глава МВД должен нести ответственность за то, что штурм парламента превратился в побоище с большим количеством пострадавших.

При этом ЕНД проводит на проспекте Руставели еще одну акцию протеста — против решения о снятии депутатской неприкосновенности с Никанора Мелии.

На этом фоне противостояние в Грузии впервые прокомментировали в Вашингтоне. Посольство США в Тбилиси распространило заявление, призвав правительство не делать радикальных шагов, способных еще больше обострить ситуацию. «Несмотря на то что важно расследовать насильственные действия в отношении демонстрантов и инциденты превышения силы, мы призываем правительство действовать взвешенно и сдержанно. Сейчас больше всего необходим диалог между всеми политическими партиями для усиления демократии Грузии»,— отметили в американской дипмиссии после получения информации о снятии иммунитета с Никанора Мелии.

Георгий Двали, Тбилиси; Сергей Строкань