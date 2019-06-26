Роспотребнадзор забродил вокруг вина

Конфликт России и Грузии может не ограничиться запретом на прямое авиасообщение. Как стало известно “Ъ”, вслед за заявлением Роспотребнадзора об усилении контроля за качеством грузинского вина, чиновники начали собирать у торговых сетей информацию о доле этого алкоголя на полках. Процедура может быть подготовкой к введению запрета на ввоз вина из Грузии, которое сегодня занимает 17% российского импорта. Ограничения грозят ростом нелегального импорта и закрытием части грузинских виноделен, предупреждают эксперты.

О том, что государственные органы начали запрашивать у торговых сетей информацию о доле грузинского вина в ассортименте, “Ъ” рассказал топ-менеджер крупной продуктовой компании. По его словам, данные собирает Минсельхоз. Сети получают неформальные запросы о количестве грузинских вин в ассортименте, подтвердил “Ъ” собеседник на рынке розничной торговли. Официальных обращений по этому поводу пока не поступало, уточнил он. Еще один источник “Ъ” на алкогольном рынке также слышал, что в торговые сети поступали подобные вопросы от Роспотребнадзора.

Опросы могут быть связаны с подготовкой к введению Россией запрета импорта вина из Грузии на фоне обострения отношений двух стран, считают источники “Ъ”. 21 июня в Тбилиси начались протесты с требованием проведения досрочных парламентских выборов. Поводом для митингов послужил визит российских депутатов, в ходе которого глава делегации Сергей Гаврилов на сессии Межпарламентской ассамблеи православия временно занял, согласно регламенту, кресло спикера грузинского парламента. На фоне беспорядков президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию. С того же дня грузинским перевозчикам запрещено будет летать в РФ.

Предыдущий конфликт между Москвой и Тбилиси уже приводил к запрету импорта из Грузии вина, который продлился с 2006 года по 2013-й. Тогда российские власти утверждали, что в винах из Грузии выявлены пестициды и тяжелые металлы. До запрета в 2006 году на Россию приходилось 70% экспорта грузинского вина. За время действия запрета производители пытались выйти в страны Евросоюза, но основными рынками по-прежнему остались страны СНГ.

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В понедельник, 24 июня, Роспотребнадзор сообщил, что усиливает контроль за качеством и безопасностью поставляемого из Грузии алкоголя. По данным службы, за 2014–2018 годы объем выявленной алкогольной продукции грузинского производства, не соответствующей требованиям к качеству и безопасности, вырос почти втрое. В 2018 году было выявлено 20,3 тыс. дал такого алкоголя из Грузии, который не был допущен к ввозу в Россию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда же заверил, что в действиях службы нет политической подоплеки.

Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии, май 2006 года, «РИА Новости» Большое спасибо России за то, что сделали солидную рекламу грузинскому вину. Такого еще ни разу не было за три тысячи лет виноделия в Грузии

В Роспотребнадзоре 25 июня заявили “Ъ”, что не комментируют информацию, которая «не является оформленным официальным документом». Все проверки качества алкогольной продукции и, в частности, грузинских производителей строго регламентированы, добавили там. В Минсельхозе на запрос “Ъ” не ответили. Получить оперативный комментарий в минсельхозе Грузии не удалось.

В Auchan сообщили “Ъ”, что грузинские вина занимают не более 8% категории. «Явных изменений в спросе за последние годы не наблюдается, в случае приостановки поставок мы сможем восполнить недостаток данной продукции альтернативой»,— заявили там. Доля грузинских вин в магазинах X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») — 5–6,5% в категории, сказал представитель компании.

По его словам, о возможных приостановках поставок партнеры пока не предупреждали. В «Ленте» говорят, что вина из Грузии занимают около 9% ассортимента и пользуются «хорошим спросом».

По оценкам гендиректора ЦИФРРА Вадима Дробиза, в январе—апреле 2019 года Грузия была вторым импортером тихого вина в Россию с долей 17%. В целом долю грузинского вина на рынке он оценивает примерно в 7,5%. По итогам 2018 года Грузия занимала третье место среди российских импортеров вина после Италии и Испании с долей 14% (3,7 тыс. дал), следует из данных таможенной статистики, предоставленных “Ъ” участником рынка. К 2017 году поставки выросли на 7%.

В MBG Wine сообщили “Ъ”, что вина из Грузии занимают около 5% в продажах компании. У Beluga Group грузинская продукция в общих продажах вина занимает около 2,8% — 20 тыс. дал, рассказал “Ъ” председатель правления компании Александр Мечетин.

Президент Simple Максим Каширин считает возможный запрет на импорт грузинских вин «несмертельным», так как этот объем распределится между другими странами. Кроме этого, у импортеров есть товарные остатки, отмечает он.

Вадим Дробиз располагает сведениями, что сегодня в России остается нераспроданными около 10 млн бутылок грузинского вина. И если запрет коснется и импорта, и реализации оставшейся продукции, это вино будет распродаваться нелегально, как было в 2006 году, рассуждает он. Кроме того, ограничения приведут к росту нелегального импорта грузинского вина из Белоруссии и Казахстана, прогнозирует эксперт. По его словам, основные негативные последствия от возможного нового запрета будут прежде всего для грузинских производителей вина, которым придется закрыть две трети своих заводов. По данным господина Дробиза, 65% всей реализации приходится на российский рынок.

Мария Котова, Анатолий Костырев