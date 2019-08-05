В Грузии не хватает российских туристов Многие из них едут через страну транзитом в Армению и Турцию

В Грузии ожидаемо зафиксировано падение турпотока из России после введения Москвой запрета на прямое авиасообщение между двумя странами. В июле 2019 года в Тбилиси и на грузинском побережье Черного моря россиян побывало на 14,8% меньше, чем в июне.

Сегодня Национальная администрация туризма Грузии (НАТГ) обнародовала статистику, согласно которой в июле текущего года страну посетили 108,21 тыс. туристов из России вместо 127,06 тыс. в июле прошлого года. По сведениям НАТГ, за июль число туристов из РФ, пользующихся железнодорожным транспортом (через Баку) выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 85%, морским — на 57,9% и сухопутным через единственный действующий КПП Верхний Ларс — на 7,1%.

Соответственно, если в июле прошлого года по военно-грузинской дороге (автотрасса Владикавказ—Тбилиси) проехали 124,99 тыс. граждан России, то в нынешнем году уже 133,83 тыс. россиян предпочли ехать в Грузию на автомобилях.

НАТГ подчеркивает, что последняя статистика касается не только туристов, но и тех, кто едет из России транзитом в Армению и Турцию.

35,8% приезжих называют главной целью визита в Грузию развлечение, отдых и рекреацию, 21,6% — желание посетить друзей и родственников, а 15,5% — желание поехать из Грузии в другие страны. Среди других целей, например, лечение (3,2%) . Выясняется также, что Грузия лидирует в списке гастрономических тур-направлений для россиян. В первую тройку также вошли Армения и Италия.

По данным Министерства экономики Грузии, доля туризма в ВВП с начала года составила 7,1%. В первом квартале (до ухудшения российско-грузинских отношений) доход от туризма составил $578 млн. Это на 5% больше показателя прошлого года. Глава НАТГ Мариам Квривишвили считает эти данные обнадеживающими. «В июле мы увидели, что, несмотря на создавшееся положение, у российских туристов наблюдается желание посещать Грузию. Увеличилась тенденция прибытия российских граждан по сухопутной дороге, также они используют транзитные пути»,— заявила госпожа Квривишвили.

В целом в июле Грузию посетили 1,099 млн иностранных туристов, что на 5,8% больше, чем за тот же период 2018 года. Из них число туристов — то есть тех, кто провел в стране больше 24 часов — выросло на 1%.

Георгий Двали, Тбилиси