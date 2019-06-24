Ростуризм заявил об обязательной компенсации стоимости авиабилетов в Грузию

Организованные туристы смогут вернуть стоимость турпутевок в Грузию, включая авиабилеты, в полном объеме, сообщает Ростуризм. Самостоятельные туристы также вправе обратиться в агентство, где приобретались авиабилеты, и потребовать возвратить их стоимость в полном объеме. Правило распространяется на поездки с датой вылета в Грузию после 8 июля.

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Возврат билетов на сроки вылета до 8 июля также предполагает компенсацию их стоимости в полном объеме как для организованных, так и для самостоятельных туристов. В случае получения отказа турист обращается в суд по месту своего жительства и с жалобой в Роспотребнадзор.

Подчеркивается также, что возврат денег возможен и по невозвратным билетам. «Независимо от наличия или отсутствия условия о невозвратности (невозвратный) авиабилета его стоимость возвращается в полном объеме в случае вынужденного отказа пассажира от перелета, если перевозка ни на одном участке не была выполнена»,— говорится в сообщении ведомства.

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С 8 июля российские авиакомпании по указу президента России временно прекращают полеты в Грузию. Указ о временном запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию был подписан на фоне беспорядков в этой стране.

Продажи авиабилетов уже прекратили S7, «Аэрофлот», Red Wings. Грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines пока продолжают выполнять рейсы в Россию, но Минтранс сообщил, что с 8 июля полеты будет запрещены.

Подробности — в материале “Ъ” «Опять не генацвале».