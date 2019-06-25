В Тбилиси завершился пятый день акции протеста

Акция протеста в Тбилиси в понедельник, 24 июня, завершилась шествием и живой цепью ее участников вокруг здания парламента. Никаких инцидентов не произошло, передает «Интерфакс». Акция, по заявлению организаторов, продолжится вечером во вторник, 25 июня.

Перед участниками акции выступила бывшая первая леди Грузии Мака Чичуа, жена Георгия Маргвелашвили. Проспект Руставели был перекрыт.

Проблемы в отношениях России и Грузии Читать далее

Напомним, 20 июня в Тбилиси началась массовая акция протеста из-за визита в страну российских депутатов из Межпарламентской ассамблеи православия. По официальной информации, пострадали до 240 человек. В последующие дни акции продолжились.

Митингующим удалось добиться отставки спикера грузинского Парламента Ираклия Кобахидзе, а также проведения ближайших парламентских выборов по пропорциональной системе и с нулевым барьером.

Как власти страны пошли на уступку оппозиции, читайте в материале “Ъ” «Грузия будет избирать по-новому».