Нацбанк Грузии снизил курс лари до исторического минимума

Официальный курс грузинского лари снизился до исторического минимума в 2,8333 лари за доллар, данные об этом опубликованы на сайте Нацбанка Грузии. Падение национальной валюты произошло на фоне ухудшения отношений с Россией и отмены авиасообщения между странами. На сегодняшний день лари стоит 22,4 руб.

По оценке Нацбанка, доллар вырос к лари примерно на 1,4%. Таким образом, официальный курс нацвалюты рухнул до минимума со времен введения лари в 1995 году.

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Напомним, авиасообщение между Россией и Грузией будет прервано с 8 июля. Поводом для ограничений послужили протесты в Грузии, которые начались из-за приезда российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия в Тбилиси.

Из-за ухудшения отношений между странами более 150 тыс. россиян будут вынуждены отказаться от поездки в Грузию. Для стимулирования турпотока местные отельеры готовы предоставлять значительные скидки, а добраться в Грузию можно с пересадкой. Однако туристической отрасли Грузии нанесен серьезный удар, признаются участники рынка.

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