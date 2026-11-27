Павел Бирюков,

главный экономист Поддержку национальной валюте могут оказывать продажи экспортной выручки Рубль в течение недели торговался в узком диапазоне 12,24–12,36 руб./$ после всплеска активности на прошлой неделе. Стабилизация ситуации происходила вопреки приближению даты уплаты налогов (30 ноября), объем которых, по нашим оценкам, сохранится высоким и составит примерно 1 трлн руб. Стабилизация валютного рынка может быть обусловлена действием разнонаправленных факторов. Поддержку национальной валюте могут оказывать продажи экспортной выручки, сформированной при более высоких ценах на нефть полтора-два месяца назад ($102 за баррель, по данным МЭР). Вместе с тем этот эффект может частично нивелироваться постепенным нарастанием сезонного спроса на валюту со стороны импортеров. Мы ожидаем, что на следующей неделе курс рубля может перейти к плавному ослаблению до 12,30–12,45 руб./CNY и 82,4–83,4 руб./$.

Наталья Ващелюк,

старший аналитик Валютный курс может составлять 81–84 руб./$ Курс рубля остается в относительно узком диапазоне, несмотря на противоречивую динамику финансовых рынков и внешних условий. В течение прошедшей недели национальная валюта, вероятно, получала поддержку благодаря подготовке к налоговому периоду. Кроме того, цены на нефть даже после снижения остаются относительно высокими и волатильными, что ограничивает пространство для ослабления рубля. Экспортная выручка, сформированная при более низкой ценовой конъюнктуре, начнет поступать на валютный рынок с традиционным запаздыванием в 1–3 месяца, в результате рубль может умеренно ослабнуть во второй половине декабря. Основные налоговые выплаты должны быть осуществлены 30 ноября, после чего курсы иностранных валют могут умеренно вырасти. В ближайшую неделю при отсутствии значимых изменений во внешних условиях валютный курс может составлять 81–84 руб./$, 12,1–12,6 руб./CNY, 89–92 руб./€.

Владимир Евстифеев,

руководитель аналитического управления Завершение налогового периода может оказать давление на рубль Рубль поддерживается налоговым периодом, который завершится в понедельник, а также глобальной коррекцией доллара после заметного укрепления в ноябре. Завершение налогового периода может оказать давление на рубль даже в условиях восстановления мировых цен на нефть, чему будет способствовать снижение активности экспортеров на внутреннем рынке при сохранении существенных объемов покупки валюты в рамках бюджетного правила.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Очередной виток эскалации ближневосточного кризиса Пик налоговых выплат по традиции на стороне российского рубля. Отдельную поддержку национальная валюта может получить на фоне роста цен на нефть, которому способствует очередной виток эскалации ближневосточного кризиса. Между тем для американского доллара в фокусе — прогнозы по ожиданиям повышения ставки Федрезервом США, усилившегося после выхода данных по годовой инфляции. Не добавила оптимизма аналитика Бюро трудовой статистики, показавшая годовой прирост цен на продукты питания в октябре в размере 5,1%. В фокусе для евро — экономические данные еврозоны, где все еще прогнозируется рост дефицита бюджета при увеличении процентных платежей на фоне роста доходности гособлигаций.