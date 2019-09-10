Россияне стали дружелюбными неевропейцами Они улучшили отношение к Европе, но все меньше ассоциируют себя с ней

Россияне за год несколько улучшили свое отношение к США и Евросоюзу, а отношение к Грузии не изменилось, даже несмотря на июньские антироссийские протесты в Тбилиси. Это следует из опроса «Левада-центра», который оказался в распоряжении “Ъ” до запланированной на вторник публикации. Кроме того, из опроса следует: процент респондентов, считающих Россию «неевропейской» страной, с 2008 года заметно вырос.

Не в обиде на Грузию

Социологи «Левада-центра» 22–28 августа проводили опрос жителей 50 российских регионов: их просили оценить нынешние отношения РФ с другими странами. Все результаты сравнивались с более ранними опросами, что позволяет судить об изменениях общественного мнения по внешнеполитическим темам. Или об отсутствии таких изменений, как в случае с Грузией.

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Согласно результатам нового исследования, очень хорошо к этой стране относятся 7% россиян, а в основном хорошо — 42%. При этом в июле 2018 года, то есть до масштабных антироссийских протестов в Тбилиси и разрыва прямого авиасообщения, эти показатели были практически идентичны: очень хорошо к Грузии относились 5%, а в основном хорошо — 41%. Доля относящихся к ней в основном плохо и очень плохо тоже сохранилась на прежнем уровне — 22% и 13% сейчас против 20% и 11% соответственно в 2018 году.

«Россияне не изменили мнение о Грузии, потому что продолжительной медийной кампании, которая бы освещала и нагнетала конфликт, не было,— считает социолог "Левада-центра" Карина Пипия.— Кроме того, тренд на рост позитивного отношения к Грузии, который мы фиксировали последние годы, сразу сломать сложно».

Мы не европейцы

Ответы на другие два вопроса позволяют оценить изменение взглядов россиян в более длительной, 11-летней перспективе. Видно, что за это время жители России планомерно отдалялись от Европы.

Например, если в 2008 году «европейской страной» Россию считали 52% опрошенных, то в 2019-м — всего 37%.

Соответственно, увеличилась и доля считающих Россию «неевропейской» страной: теперь их 55%, хотя было 36%.

Еще один вопрос: «Считаете ли вы европейцем себя?» Здесь особенно заметно сокращение доли затруднившихся ответить (с 13% до 4%). К 2019 году они примкнули к одному из лагерей. Впрочем, если ответивших «определенно да» стало больше лишь на 2 пункта (с 10% до 12%), то популярность ответа «определенно нет» выросла куда сильнее — с 21% до 35%.

«В посткрымский период санкции и нарастание антироссийской повестки сначала воспринимались населением с тревогой, но это продолжалось недолго,— объясняет Карина Пипия.— Потом большинство стали отвечать, что изоляция России их не особо беспокоит. А учитывая, что граждане за все годы исследований видят Россию как страну с "особым путем", противостояние последних лет лишь усилило эти настроения». Однако, по словам госпожи Пипии, «для молодых жителей России Европа по-прежнему остается важным ориентиром с точки зрения возможностей и желаемого благосостояния».

Не дружим, но хотим

Посредством ряда других вопросов респондентов просили оценить отношения России с западными странами и выразить личное отношение к ним.

По мнению россиян, отношения с Европой у страны значительно лучше, чем с США.

Добрососедскими их назвали 5%, спокойными — 26%, прохладными — 33%, а 22% — напряженными. Что касается российско-американских отношений, то они оцениваются куда хуже. Больше всего — 40% — считают их напряженными, 11% — враждебными, 27% — прохладными, а спокойными — только 14%.

При этом личное отношение россиян к странам Запада очень нестабильное. Например, если сейчас в основном хорошо к США относятся 38% опрошенных, то в июле 2018 года этот вариант выбирали 39%, а в мае 2018-го — 18%. Точно так же скачет и доля относящихся к США очень плохо и в основном плохо. В августе эти варианты суммарно набрали 44%, а всего три месяца назад — в мае текущего года — так отвечали 52%.

«Отношение к США и ЕС постепенно улучшается, если смотреть на общий тренд,— констатирует Карина Пипия.— Да, может быть реакция на какие-то отдельные события, например высказывания политиков. Но в целом пик негативизма уже пройден, потому что подобные настроения не могут сохраняться вечно. Неизбежно после пика негативизма наступают снижение и выравнивание».

Кирилл Кривошеев, Ангелина Галанина