Россияне налетались в Грузию

С 8 июля отменены прямые авиаперелеты из России в Грузию. Это ответ Москвы на антироссийские демонстрации, которые проходят со второй половины июня в Тбилиси. Почти за две недели бронирование авиабилетов в эту закавказскую республику сократилось на треть. Теперь россияне решили провести летний отпуск в Ереване, Баку, Самарканде, а из дальнего зарубежья выбирают Барселону.

В понедельник, 8 июля, вступил в силу временный запрет на прямое авиасообщение из России в Грузию, которая в последние годы входила в список популярных курортных направлений для россиян. Прекращение перелетов — реакция официальной Москвы на акции протеста, которые проходят в Тбилиси. Поводом для митингов послужил визит российских депутатов, в ходе которого глава делегации Сергей Гаврилов на сессии Межпарламентской ассамблеи православия временно занял, согласно регламенту, кресло спикера грузинского парламента.

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В первые дни после того, как стало известно о временном запрете прямого авиасообщения, бронирование билетов резко сократилось в три раза, говорит представитель системы онлайн-бронирования Biletix. Если же суммировать падение с 22 июня по текущий момент, то сокращение составило 30%, отмечает он. Всплеск отмен пришелся на 24 июня, несколько снизился во вторник, 25 июня, после чего пошел на спад, подтвердили в Ostrovok.Ru.

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Временный запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией ощутимо сказался на черноморских курортах республики, где около 80% гостиничной брони уже отменено россиянами. Об этом ТАСС сообщил руководитель Федерации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили. По подсчетам главы Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили, ущерб для локальных авиакомпаний и всей туротрасли республики от прекращения авиасообщения с Россией составит до 2 млрд лари (около $710 млн). Потери понесут и российские авиакомпании: ранее источники “Ъ” в туристической отрасли заявляли, что эта сумма может превысить 3 млрд руб.

8 июля гендиректор «Уральских авиалиний» (эта авиакомпания совершала из российских аэропортов в Грузию 41 рейс в неделю) Сергей Скуратов сообщил, что компания понесет «некоторые убытки» после ограничения на полеты в Тбилиси, однако их возместит государство. На данный момент компания возвращает авиабилеты в плановом режиме, ажиотажа нет, добавил он.

В Ostrovok.Ru сообщили “Ъ”, что чаще всего туристы отменяют бронирование отелей на июль (40% отмен) и август (35% отмен).

16% отмененных бронирований приходится на июнь, еще 8% — на сентябрь. «На последующие месяцы мы наблюдаем лишь единичные отмены бронирований, что говорит о том, что туристы заняли выжидательную позицию относительно поездок в Грузию в среднесрочной перспективе»,— уточнили в компании.

Впрочем, не все россияне отказываются от поездок в Грузию: они выбирают альтернативные перелеты через Ереван, Стамбул и Минск. Сейчас средний чек из России в Грузию туда-обратно с вылетом в августе-октябре, забронированный 21-30 июня — 16 626 руб., забронированный 1-7 июля — 17 337 руб. Изменение в большую сторону на 4%.

«Вступивший в силу временный запрет на прямое авиасообщение в значительной степени перераспределил спрос на путешествия в Грузию в пользу других направлений, в том числе соседних стран вроде Армении и Азербайджана,— отмечает директор "Связной трэвел" Андрей Осинцев.— Но говорить о сильном падении спроса не приходится: рост количества забронированных авиабилетов в соседние с Грузией страны, который наблюдается именно в последнюю декаду июня, связан еще и с тем, что оттуда можно добраться в Тбилиси или Батуми». По данным господина Осинцева, сейчас россияне стали чаще бронировать авиаперелеты в Ереван, Самарканд и Баку; среди бронирований в города дальнего зарубежья востребованы Барселона, Бургас и Дели. Первая неделя июля показала рост бронирований в Ереван на 12–13%, в то время как в июне не было роста, добавили в Tutu.Ru.

Как сообщает Ростуризм, все организованные туристы, которые должны были вернуться в срок до 8 июля, вернулись в Россию. Количество туристов, заключивших договоры с 8 июля 2019 года — 4183 человека. Из них 1359 туристов аннулировали туры и получили компенсацию от туроператоров, а 2854 туриста перебронировали свои туры на другие направления. Основными альтернативными направлениями туристы выбрали следующие страны: Турция, Кипр, Черногория, Скандинавия, Италия, Испания.

Халиль Аминов, Александра Мерцалова