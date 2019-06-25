В Грузии избрали нового спикера парламента

Лидер «Грузинской мечты» Арчил Талаквадзе стал новым спикером парламента страны. За него проголосовали 94 депутата, против — ни одного.

Перед голосованием господин Талаквадзе пообещал, что в парламенте не будут выступать депутаты из России, пока Южная Осетия и Абхазия заявляют о своей независимости, передает «РИА Новости». «Обещаю, что, пока продолжается оккупация нашей страны, нет места в грузинском парламенте ни одному депутату российской Думы. Пока продолжается оккупация, не будет ни одного компромисса за счет наших национальных интересов»,— сказал лидер «Грузинской мечты».

Предыдущий спикер парламента страны Ираклий Кобахидзе подал в отставку на фоне массовых протестов в Тбилиси.

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Напомним, 20 июня в Тбилиси началась массовая акция протеста из-за визита в страну российских депутатов из Межпарламентской ассамблеи православия. Митингующие потребовали отставки спикера грузинского парламента Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахарии, проведения ближайших парламентских выборов по пропорциональной системе и с нулевым барьером.

Как власти страны пошли на уступку оппозиции, читайте в материале “Ъ” «Грузия будет избирать по-новому».