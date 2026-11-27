Путин рассказал о строительстве новых подлодок для ВМФ
Сейчас для Военно-морского флота строят 11 подводных лодок разных классов, заявил президент Владимир Путин. Речь идет о двух ракетоносцах проекта «Борей-А», пяти крейсерах типа «Ясень-М» и четырех дизель-электрических подлодках.
Глава государства отметил, что всего за восемь лет Военно-морской флот принял пять ракетоносцев типа «Борей-А», пять крейсеров проекта «Ясень-М» и восемь дизель-электрических подлодок.
«Государство будет продолжать направлять на разные флоты серьезные финансовые ресурсы. Использовать их нужно рационально и концентрировать на приоритетных направлениях везде, где это возможно», — заявил президент на совещании по развитию группировки многоцелевых атомных подводных лодок.
В июле главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев заявил, что до конца 2026 года Военно-морской флот пополнится более чем 20 боевыми единицами. В числе главных он назвал атомную подлодку «Пермь», испытания которой уже завершились. В ближайшее время подводная лодка войдет в состав Тихоокеанского флота.