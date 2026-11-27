«Государство будет продолжать направлять на разные флоты серьезные финансовые ресурсы. Использовать их нужно рационально и концентрировать на приоритетных направлениях везде, где это возможно», — заявил президент на совещании по развитию группировки многоцелевых атомных подводных лодок.