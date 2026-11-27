Сегодня Владимир Путин прибыл в Северодвинск, где поучаствовал в церемонии поднятия флага на атомном подводном крейсере «Пермь». Последний в ближайшее время войдет в состав Тихоокеанского флота, заявил президент. «Будет нести боевую вахту, защищая морские рубежи и безопасность Отечества, наш Дальний Восток, нашу Арктику и всю Россию»,— добавил он.