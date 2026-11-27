Путин призвал наращивать боевой потенциал военно-морского флота
Россия продолжит укреплять свои позиции в Мировом океане, заявил президент Владимир Путин. По его словам, все структуры военно-морского флота должны наращивать боевой потенциал.
«Стратегия и тактика боевых действий на море меняется, важно совершенствовать вооружение подводных лодок. В современных условиях военно-морской флот играет крайне важную роль в обеспечении суверенитета и безопасности России, в защите наших национальных интересов», — отметил глава государства на совещании по развитию группировки многоцелевых атомных подводных лодок.
Сегодня Владимир Путин прибыл в Северодвинск, где поучаствовал в церемонии поднятия флага на атомном подводном крейсере «Пермь». Последний в ближайшее время войдет в состав Тихоокеанского флота, заявил президент. «Будет нести боевую вахту, защищая морские рубежи и безопасность Отечества, наш Дальний Восток, нашу Арктику и всю Россию»,— добавил он.