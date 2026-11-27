Евгений Брюн родился в 1950 году в Ленинграде. Окончил Хабаровский государственный медицинский институт. Он стал директором Московского научно-практического центра наркологии в 1998 году. В 1988 году организовал первую в России анонимную службу для наркозависимых. В 2007 году получил степень доктора медицинских наук. Главным внештатным наркологом Минздрава был с 2009 по 2022 год. Был удостоен награды «Заслуженный врач России».