Умер бывший главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн
Российский врач-нарколог, бывший главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщил ТАСС источник в его окружении.
«Причиной стало онкологическое заболевание, которым он страдал в последние несколько лет своей жизни»,— сказал собеседник ТАСС.
Евгений Брюн родился в 1950 году в Ленинграде. Окончил Хабаровский государственный медицинский институт. Он стал директором Московского научно-практического центра наркологии в 1998 году. В 1988 году организовал первую в России анонимную службу для наркозависимых. В 2007 году получил степень доктора медицинских наук. Главным внештатным наркологом Минздрава был с 2009 по 2022 год. Был удостоен награды «Заслуженный врач России».
В октябре 2024 года Кузьминский районный суд Москвы приговорил Евгения Брюна к семи годам лишения свободы по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело было связано с хищением 137,7 млн руб. бюджетных средств при закупках медицинских изделий для определения наркологической и алкогольной зависимости. Потерпевшими по делу ГУ МВД по Москве признало МНЦП наркологии и департамент здравоохранения Москвы. Евгений Брюн вину не признал. В январе 2026 года его освободили от отбывания наказания по состоянию здоровья.