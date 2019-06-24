Авиакомпании Армении готовы выполнять рейсы между Россией и Грузией

Три армянские авиакомпании — «Армения», «Тарон авиа» и «Атлантис юропиан эйрвейс» — готовы организовать авиаперевозки между Россией и Грузией. Об этом сообщил в Facebook советник премьер-министра Армении Акоп Чагарян. Напомним, с 8 июля будут временно приостановлены полеты российских авиакомпаний в Грузию и грузинских — в Россию.

Как пояснил господин Чагарян, авиакомпании Армении хотят «принять участие в урегулировании кризиса между братскими народами». По его словам, перевозчики планируют выделить на рейсы между Россией и Грузией пять самолетов. Позднее число лайнеров могут увеличить еще на два.

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В одной из авиакомпаний ТАСС заявили, что в ближайшее время планов организовать авиакоридор между Россией и Грузией нет. О какой компании идет речь, агентство не уточняет.

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Президент РФ Владимир Путин решил приостановить авиасообщение с Грузией на фоне начавшихся в этой стране беспорядков. Поводом для них послужил визит российских депутатов. Особенно не понравилось протестующим то, что глава делегации Сергей Гаврилов на сессии Межпарламентской ассамблеи православия временно занял, согласно регламенту, кресло спикера грузинского парламента.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Завтрак без туриста».

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