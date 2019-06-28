Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение

Президент Федеральной грузинской национально-культурной автономии в России Георгий Цурцумия в открытом письме от грузинской диаспоры попросил российского лидера Владимира Путина возобновить авиасообщение с Грузией. Документ опубликован на сайте автономии.

По словам господина Цурцумии, живущие в России грузины хотят мира и дружбы между народами двух стран. Глава организации считает, что самые тяжелые последствия от наложенных запретов будут для простых граждан. «Многим происходящее напоминает события 2006–2008 годов. Тогда ряд решений власти был превратно истолкован в антигрузинском духе, создав в итоге нездоровую общественную атмосферу, из-за которой пострадали многие люди с грузинскими фамилиями»,— написал он.

Господин Цурцумия также назвал неуместными заявления о том, что Россия организовала протесты в Грузии, и призвал стороны решить все накопившиеся проблемы за столом переговоров.

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Напомним, 21 июня президент РФ Владимир Путин временно запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля. В Кремле заявили, что эту меру отменят тогда, когда в Грузии утихнут «русофобские настроения», не уточнив сроки запрета.

Ограничительные меры были введены из-за протестов в Тбилиси. Массовая акция началась 20 июня во время визита российских депутатов, которые принимали участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Особое возмущение вызвал тот факт, что глава делегации Сергей Гаврилов временно занял кресло спикера грузинского парламента (согласно регламенту). В последующие дни протесты продолжились, в результате чего спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе подал в отставку, а ближайшие парламентские выборы решено было провести по пропорциональной системе с нулевым барьером.

Об экономических последствиях прекращения полетов в Грузию читайте в публикации “Ъ” «Завтрак без туриста».