Грузинская оппозиция составила «список Гаврилова»

Вопреки требованиям Генпрокуратуры Грузии городской суд Тбилиси не стал в четверг отправлять под стражу председателя политсовета партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) Никанора Мелию, накануне лишенного депутатской неприкосновенности. Его обвиняют в организации беспорядков 20 июня, поводом для которых стали действия приехавшего в Тбилиси депутата Госдумы Сергея Гаврилова. Господин Мелия считает, что мягкое решение суда (депутата оставили на свободе, заставив выплатить залог) вызвано страхом властей перед санкциями со стороны США. Его соратники уже составили «список Гаврилова» (по аналогии со «списком Магнитского»), в который включили всех, кто голосовал за лишение Никанора Мелии неприкосновенности.

Суд Тбилиси постановил выплатить 30 тыс. лари ($10,5 тыс.) в качестве залога за Никанора Мелию. Его обязали постоянно находиться по месту регистрации, сдать паспорт и другие идентификационные документы судебным приставам, являться по требованию на допросы. Политику запрещено участвовать в публичных акциях, а также общаться с другими участниками митинга 20 июня — потенциальными свидетелями по делу о попытке штурма здания парламента. Следующее заседание суда по «делу Мелии» состоится 16 августа. Как пояснил журналистам юрист и лидер сформированного партией «Грузинская мечта» парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, домашний арест как таковой уголовно-процессуальным кодексом Грузии не предусмотрен. «Но суд имеет возможность наряду с залогом установить нормы поведения, которые равносильны домашнему аресту»,— сказал он. Генпрокуратура требовала отправить господина Мелию в СИЗО.

Напомним, что беспорядки 20 июня в Тбилиси были вызваны приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Глава делегации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял предложенное ему место спикера грузинского парламента, в здании которого проходило мероприятие. Это и спровоцировало беспорядки. В их организации Генпрокуратура обвинила Никанора Мелию, она также обратилась к парламенту с просьбой лишить его депутатской неприкосновенности. Парламентское большинство проголосовало за, оппозиция заседание парламента бойкотировала.

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При этом в четверг премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что главным организатором событий 20 июня был «осужденный экс-президент Михаил Саакашвили». Однако глава правительства не уточнил, будет ли возбуждено очередное уголовное дело против бывшего президента.

Сразу после вердикта суда Никанор Мелия заявил журналистам, что фактический руководитель страны миллиардер Бидзина Иванишвили «не осмелился его арестовывать, так как испугался давления США».

Он несколько раз подчеркнул, что судебная инстанция «лишь выполняла приказ Иванишвили, который испугался западных санкций и замораживания своих активов в случае ареста оппозиционеров».

Еще перед началом судебного заседания депутат от ЕНД Саломе Самадашвили сообщила: оппозиция составила санкционный список, куда вошли все депутаты парламента, кто накануне проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности с Никанора Мелии.

«Это будет наш "список Магнитского"»,— заявила Саломе Самадашвили.





По ее словам, документ, получивший название «список Гаврилова», отправят в западные столицы для принятия решений о санкциях в отношении указанных в нем лиц.

С ЕНД солидарны и лидеры других оппозиционных сил. Как сказал “Ъ” основатель Республиканской партии Давид Бердзенишвили, «Запад — единственная сила, которая может заставить Иванишвили воздержаться от политических репрессий». Ту же мысль неоднократно высказывал и Михаил Саакашвили. По его просьбе в Конгрессе США дважды за последние годы поднимался вопрос о заморозке американских активов Бидзины Иванишвили. И хотя эта тема не получила развития, сама постановка вопроса не может не нервировать миллиардера, считают в оппозиции.

Подкрепляя слова делами, оппозиция продолжает акции протеста на проспекте Руставели, в том числе с требованием немедленной отставки главы МВД Георгия Гахарии, 20 июня отдавшего приказ о применении силы против демонстрантов. Ситуация остается настолько напряженной, что премьер Мамука Бахтадзе отложил планировавшееся на четверг выступление в парламенте с отчетом о выполнении программы правительства.

Георгий Двали, Тбилиси