Владимир Путин русставил все по своим местам

9 июля президент России Владимир Путин приехал в Екатеринбург, чтобы на пленарном заседании II Глобального саммита по производству и индустриализации порассуждать о пагубности многих альтернативных источников энергии (прежде всего ветряных мельниц) и ответить на оскорбления, донесшиеся из Грузии, с телеканала «Рустави-2». Грузинский тележурналист был назван подонком, так что российский президент, как считает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, был в целом удовлетворен.
Перед пленарным заседанием «Иннопрома-2019» активно шли панельные дискуссии. Молодой иностранный бизнесмен, видимо индиец, докладывал:
— Я вам сейчас покажу, как сэкономить $375!
Его коллеги, такие же молодые люди, чрезвычайно оживились.
Индиец показал небольшую батарейку, убрал ее в карман и победоносно огляделся по сторонам. Не уловив ответного восторга, он разъяснил, что дело сделано. В глазах зрителей я рассмотрел недопонимание.
Оказалось, инноватор доставал из кармана новую литиевую батарейку производства его компании.
— А скоро,— заверил он,— можно будет сэкономить $46 млрд.
Я понял: это если не инвестировать в его производство.
Между тем кто-то все-таки нехотя кивнул индийцу. Начали ждать следующего.
— Друзья,— поинтересовался модератор,— кто решил инвестировать в умные батарейки?
Молчание было очень, я считаю, положительным ответом.
— Никто? — переспросил индиец.— Друзья, это, видимо, слишком сложно для вас пока.
То есть под конец он еще и не отказал себе в удовольствии поглумиться над коллегами.
— Мы хотим завоевать мир! — рассказал сосредоточенный голландец.
— Как? — кто-то все-таки спросил его.
— Надо обмотать нашу ленту вокруг дерева или виноградной лозы! — рассказал голландец.— За день 1,3 кв. м ленты дает 1 литр воды!
— А как зависит добыча от влажности воздуха? — дожимали его.
— Очень хороший вопрос! — искренне радовался голландец.— Это критически важно! Без влажности воздуха не будет воды!
«Иннопром-2019» был в разгаре.
Но на самом деле это мероприятие в Екатеринбурге оказалось более или менее грандиозным (но не Expo, конечно). На выставке «Иннопрома» были представлены, например, крупнейшие мировые компании. Впрочем, и это великолепие меркло, по крайней мере в соответствии с ожиданиями, перед тем, что намерен был сказать президент России после пленарного заседания небольшому количеству журналистов, специально для этого собранных в кулуарах саммита.
Намерен Владимир Путин был сказать об инциденте на телеканале «Рустави-2». Смысл его замечаний, казалось, состоял в том, что «из уважения к грузинскому народу» Владимир Путин не стал бы вводить никакие санкции против Грузии (после оскорблений в его собственный адрес и в адрес его родителей.— А. К.).
Но на самом деле господин Путин ответил прежде всего, думаю, тому, кто именно высказался:
— Один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто… Вот про него никто не знал, теперь все про него говорят… В этом смысле он добился своего. Ну отстранили его на два месяца, он поехал на отдых… Приедет — продолжит работу…
А на глобальном саммите по производству и индустриализации российский президент выступил с речью, которая претендовала на немалую философичность.
— Системы искусственного интеллекта, 3D-печать… Казалось бы, вот она — новая промышленность без труб и терриконов. То постиндустриальное общество, свободное от экологических рисков, о котором так мечтали и которым так грезили футурологи ХХ века. Однако надежды на то, что сами по себе новые технологии спасут планету от возрастающего антропогенного влияния, во многом оказались иллюзией,— заявил господин Путин и привел в пример то, о чем теперь знал не понаслышке, то есть Иркутскую область.— Масштабный пожар, горят сотни тысяч гектаров леса, и страшное наводнение.
Владимир Путин без сожаления рисовал мрачную картину будущего:
— По прогнозам, уже к середине следующего десятилетия миллиарды коммуникационных устройств и стремительно растущая инфраструктура хранения, обработки и передачи больших данных будут потреблять свыше 30% всего мирового объема электроэнергии. За счет чего будет обеспечена эта гигантская генерация? Четкого, реального ответа на этот вопрос пока нет,— констатировал Владимир Путин.
Видимо, все-таки опять, слава богу, за счет российской нефти.
Но это все толком в мире не обсуждается, а, наоборот, намечается, по его словам, мракобесие:
— Доходит до того, что мир призывают отказаться от прогресса, создать локальное благополучие для избранных. Тогда как сотни миллионов людей на планете должны будут смириться с тем, что на сегодняшний день имеют или, честнее сказать, не имеют: доступа к чистой воде, продовольствию, образованию…
В альтернативных источниках энергии Владимир Путин тоже, это очевидно, не черпает вдохновения:
— Комфортно ли будет людям жить на планете, уставленной частоколом ветряков и покрытой несколькими слоями солнечных батарей?..— довольно-таки увлеченно спрашивал российский президент.— Все знают, что ветровая генерация хороша, но про птиц разве вспоминают в этом случае? Сколько птиц гибнет?! Они (ветряки.— А. К.) так трясутся, что червяки вылезают из земли!
И в этом тоже, надо полагать, нет никакого смысла: птицы-то, которых это могло бы заинтересовать, уже погибли.
— Это не шутки на самом деле! — предупредил Владимир Путин.— Это серьезные последствия применения этих современных способов получения энергии!.. Конечно, нельзя запретить желающим облачиться в шкуры либо переселиться в пещеры…
Он призвал пользоваться природоподобными технологиями, которые не подведут уж точно. Как ни странно, среди них оказалась прежде всего, например, термоядерная энергетика, «которая является подобием производства тепла и света в недрах нашей звезды, в недрах Солнца».
— В планах,— заявил господин Путин далеко не в первый раз, но хорошо, что не в первый раз заявил (значит, и в самом деле, возможно, будет),— строительство и модернизация установок класса megascience во Владивостоке и подмосковном Протвино (весь академгородок умоляет Владимира Путина ставить ударение в названии их родного города правильно, то есть на последнем слоге, но пока счет, начиная с последнего послания президента Федеральному собранию, 1:3 не в пользу жителей этого городка).
— Мы должны найти,— заключил господин Путин,— именно системные ответы на вызовы, с которыми сталкиваемся. Полагаю, что в эпоху тектонических перемен и, к сожалению, больших неопределенностей, роста этих неопределенностей приоритетом должны служить безусловные ценности.
То есть, надо полагать, все-таки библейские.
Когда Владимир Путин уехал из нового Конгресс-центра на встречу с многодетной екатеринбургской семьей и со студентами Уральского федерального университета, на пленарном заседании состоялась ритуальная дискуссия, в которой участвовали чиновники из России, Эмиратов и западных стран. Апофеозом дискуссии, оборвавшим ее, стало сообщение о том, что обед участников «Иннопрома» состоится в Ельцин-центре уже через час.
И это был тот редкий случай, когда благодарность первому президенту России была искренней, взрывной и единодушной.
Остается сказать, что на эту поездку приходятся теперь сразу два случая, потребовавших медицинского вмешательства Владимира Путина. В первом, на встрече со студентами, в обморок прямо в зале упала девушка, которой президент попросил помочь (ее вынесли из зала на руках, за ней выбежала зала вице-премьер Татьяна Голикова).
Во втором случилось до сих пор, можно сказать, небывалое.
Пострадавшая, впрочем, не успела ни поблагодарить президента, ни спросить о том, из-за чего бежала к нему: господина Путина окружила толпа екатеринбуржцев, которые добрались до своего президента, слава богу, безо всяких потерь и жертв.
Им он жертвовал себя еще минут пять.
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