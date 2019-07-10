Владимир Путин русставил все по своим местам Зачем президент летал в Екатеринбург

9 июля президент России Владимир Путин приехал в Екатеринбург, чтобы на пленарном заседании II Глобального саммита по производству и индустриализации порассуждать о пагубности многих альтернативных источников энергии (прежде всего ветряных мельниц) и ответить на оскорбления, донесшиеся из Грузии, с телеканала «Рустави-2». Грузинский тележурналист был назван подонком, так что российский президент, как считает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, был в целом удовлетворен.

Перед пленарным заседанием «Иннопрома-2019» активно шли панельные дискуссии. Молодой иностранный бизнесмен, видимо индиец, докладывал:

— Я вам сейчас покажу, как сэкономить $375!

Его коллеги, такие же молодые люди, чрезвычайно оживились.

Индиец показал небольшую батарейку, убрал ее в карман и победоносно огляделся по сторонам. Не уловив ответного восторга, он разъяснил, что дело сделано. В глазах зрителей я рассмотрел недопонимание.

Оказалось, инноватор доставал из кармана новую литиевую батарейку производства его компании.

— А скоро,— заверил он,— можно будет сэкономить $46 млрд.

Я понял: это если не инвестировать в его производство.

Между тем кто-то все-таки нехотя кивнул индийцу. Начали ждать следующего.

— Друзья,— поинтересовался модератор,— кто решил инвестировать в умные батарейки?

Молчание было очень, я считаю, положительным ответом.

— Никто? — переспросил индиец.— Друзья, это, видимо, слишком сложно для вас пока.

То есть под конец он еще и не отказал себе в удовольствии поглумиться над коллегами.

Выступавший вслед за ним голландский бизнесмен предлагал ленту, которая собирает воду из воздуха.

— Мы хотим завоевать мир! — рассказал сосредоточенный голландец.

— Как? — кто-то все-таки спросил его.

— Надо обмотать нашу ленту вокруг дерева или виноградной лозы! — рассказал голландец.— За день 1,3 кв. м ленты дает 1 литр воды!

— А как зависит добыча от влажности воздуха? — дожимали его.

— Очень хороший вопрос! — искренне радовался голландец.— Это критически важно! Без влажности воздуха не будет воды!

«Иннопром-2019» был в разгаре.

Но на самом деле это мероприятие в Екатеринбурге оказалось более или менее грандиозным (но не Expo, конечно). На выставке «Иннопрома» были представлены, например, крупнейшие мировые компании. Впрочем, и это великолепие меркло, по крайней мере в соответствии с ожиданиями, перед тем, что намерен был сказать президент России после пленарного заседания небольшому количеству журналистов, специально для этого собранных в кулуарах саммита.

Намерен Владимир Путин был сказать об инциденте на телеканале «Рустави-2». Смысл его замечаний, казалось, состоял в том, что «из уважения к грузинскому народу» Владимир Путин не стал бы вводить никакие санкции против Грузии (после оскорблений в его собственный адрес и в адрес его родителей.— А. К.).

Но на самом деле господин Путин ответил прежде всего, думаю, тому, кто именно высказался:

— Один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто… Вот про него никто не знал, теперь все про него говорят… В этом смысле он добился своего. Ну отстранили его на два месяца, он поехал на отдых… Приедет — продолжит работу…

И Владимир Путин призвал «не реагировать на какие-то внешние проявления каких-то подонков». То есть подонком-то он в ответ этого ведущего назвал. Потому что очень хотел назвать.

А на глобальном саммите по производству и индустриализации российский президент выступил с речью, которая претендовала на немалую философичность.

— Системы искусственного интеллекта, 3D-печать… Казалось бы, вот она — новая промышленность без труб и терриконов. То постиндустриальное общество, свободное от экологических рисков, о котором так мечтали и которым так грезили футурологи ХХ века. Однако надежды на то, что сами по себе новые технологии спасут планету от возрастающего антропогенного влияния, во многом оказались иллюзией,— заявил господин Путин и привел в пример то, о чем теперь знал не понаслышке, то есть Иркутскую область.— Масштабный пожар, горят сотни тысяч гектаров леса, и страшное наводнение.

Владимир Путин без сожаления рисовал мрачную картину будущего:

— По прогнозам, уже к середине следующего десятилетия миллиарды коммуникационных устройств и стремительно растущая инфраструктура хранения, обработки и передачи больших данных будут потреблять свыше 30% всего мирового объема электроэнергии. За счет чего будет обеспечена эта гигантская генерация? Четкого, реального ответа на этот вопрос пока нет,— констатировал Владимир Путин.

Видимо, все-таки опять, слава богу, за счет российской нефти.

Но это все толком в мире не обсуждается, а, наоборот, намечается, по его словам, мракобесие:

— Доходит до того, что мир призывают отказаться от прогресса, создать локальное благополучие для избранных. Тогда как сотни миллионов людей на планете должны будут смириться с тем, что на сегодняшний день имеют или, честнее сказать, не имеют: доступа к чистой воде, продовольствию, образованию…

Тут, в этих идеях, сошлись сценарии сразу нескольких фильмов-катастроф, апокалипсисов — впрочем, давно уже снятых, в том числе с показов.

В альтернативных источниках энергии Владимир Путин тоже, это очевидно, не черпает вдохновения:

— Комфортно ли будет людям жить на планете, уставленной частоколом ветряков и покрытой несколькими слоями солнечных батарей?..— довольно-таки увлеченно спрашивал российский президент.— Все знают, что ветровая генерация хороша, но про птиц разве вспоминают в этом случае? Сколько птиц гибнет?! Они (ветряки.— А. К.) так трясутся, что червяки вылезают из земли!

И в этом тоже, надо полагать, нет никакого смысла: птицы-то, которых это могло бы заинтересовать, уже погибли.

— Это не шутки на самом деле! — предупредил Владимир Путин.— Это серьезные последствия применения этих современных способов получения энергии!.. Конечно, нельзя запретить желающим облачиться в шкуры либо переселиться в пещеры…

Господин Путин, конечно, сгущал краски. Но ради чего? «Для достижения целей развития тысячелетия, обозначенных ООН».

Он призвал пользоваться природоподобными технологиями, которые не подведут уж точно. Как ни странно, среди них оказалась прежде всего, например, термоядерная энергетика, «которая является подобием производства тепла и света в недрах нашей звезды, в недрах Солнца».

— В планах,— заявил господин Путин далеко не в первый раз, но хорошо, что не в первый раз заявил (значит, и в самом деле, возможно, будет),— строительство и модернизация установок класса megascience во Владивостоке и подмосковном Протвино (весь академгородок умоляет Владимира Путина ставить ударение в названии их родного города правильно, то есть на последнем слоге, но пока счет, начиная с последнего послания президента Федеральному собранию, 1:3 не в пользу жителей этого городка).

— Мы должны найти,— заключил господин Путин,— именно системные ответы на вызовы, с которыми сталкиваемся. Полагаю, что в эпоху тектонических перемен и, к сожалению, больших неопределенностей, роста этих неопределенностей приоритетом должны служить безусловные ценности.

То есть, надо полагать, все-таки библейские.

Когда Владимир Путин уехал из нового Конгресс-центра на встречу с многодетной екатеринбургской семьей и со студентами Уральского федерального университета, на пленарном заседании состоялась ритуальная дискуссия, в которой участвовали чиновники из России, Эмиратов и западных стран. Апофеозом дискуссии, оборвавшим ее, стало сообщение о том, что обед участников «Иннопрома» состоится в Ельцин-центре уже через час.

И это был тот редкий случай, когда благодарность первому президенту России была искренней, взрывной и единодушной.

Остается сказать, что на эту поездку приходятся теперь сразу два случая, потребовавших медицинского вмешательства Владимира Путина. В первом, на встрече со студентами, в обморок прямо в зале упала девушка, которой президент попросил помочь (ее вынесли из зала на руках, за ней выбежала зала вице-премьер Татьяна Голикова).

Во втором случилось до сих пор, можно сказать, небывалое.

Когда кортеж президента уже отъехал от здания университета, к нему бросилась девочка, буквально наткнувшаяся на этот кортеж. Он остановился, и на этот раз помощь пострадавшей оказал сам Владимир Путин, вышедший из машины.

Пострадавшая, впрочем, не успела ни поблагодарить президента, ни спросить о том, из-за чего бежала к нему: господина Путина окружила толпа екатеринбуржцев, которые добрались до своего президента, слава богу, безо всяких потерь и жертв.

Им он жертвовал себя еще минут пять.

Андрей Колесников, Екатеринбург