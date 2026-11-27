За последние два года в отношении Рене Бенко было возбуждено более десятка уголовных дел в Австрии, Италии и Лихтенштейне. Приговоры вынесены по трем из них, и в двух случаях приговор ужесточен, третий бывший бизнесмен пока оспаривает. Сам он сейчас находится в Инсбруке под домашним арестом с электронным браслетом.