Бывшему миллиардеру Рене Бенко заменили условный срок тюрьмой
Апелляционный суд в Инсбруке заменил основателю обанкротившегося австрийского холдинга Signa Рене Бенко условный 15-месячный срок и штраф €4320 полугодом тюремного заключения. Как сообщает Reuters, это уже второй случай ужесточения приговора для бывшего миллиардера, которому вменяются в вину финансовые махинации и обман кредиторов.
За последние два года в отношении Рене Бенко было возбуждено более десятка уголовных дел в Австрии, Италии и Лихтенштейне. Приговоры вынесены по трем из них, и в двух случаях приговор ужесточен, третий бывший бизнесмен пока оспаривает. Сам он сейчас находится в Инсбруке под домашним арестом с электронным браслетом.
Рене Бенко принадлежал крупнейший в Австрии холдинг недвижимости Signa, управлявший объектами класса люкс в странах Европы и США. На пике своего успеха бизнесмен владел состоянием в $6 млрд. Но в ноябре 2023 года холдинг подал заявление о банкротстве. Кредиторы подали в суд на Signa за незаконные, с их точки зрения, трансакции перед подачей заявления. Тогда долги Signa достигали €13 млрд, а его кредиторами считались около 120 банков.
В январе 2025 года Бенко арестовали по подозрению в мошенничестве. В октябре 2025 года суд приговорил его к двум годам тюрьмы. В декабре того же года по второму делу — об обмане кредиторов — его приговорили к 15 месяцам условно и штрафу. В сентябре 2026 года тюремный срок по первому делу увеличили до 30 месяцев. В начале ноябре по третьему делу — о мошенничестве при отягчающих обстоятельствах — бизнесмена приговорили к двум годам тюрьмы.