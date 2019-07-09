Тбилиси четвертовали митингами

Грузинская столица превратилась в площадку сразу для нескольких крупных акций протеста. Сейчас их четыре. У офиса телеканала «Рустави-2» собрались недовольные поступком журналиста Георгия Габунии. У здания парламента продолжают требовать отставки министра внутренних дел Георгия Гахарии. Неподалеку митингуют православные активисты, пытающиеся не допустить проведения гей-парада. Четвертая акция не имеет конкретного места: речь идет о самих ЛГБТ-активистах, которые собираются то тут, то там и разбегаются при возникновении опасности. Впрочем, есть кое-что, объединяющее участников всех четырех акций,— это осуждение политики Москвы.
Грузинским властям приходится принимать специальные меры, чтобы не допустить уличных столкновений в Тбилиси, где сейчас проходят акции сторонников диаметрально противоположных политических взглядов и даже ценностных ориентиров.
Наиболее активной и агрессивной на сегодняшний день можно назвать акцию у офиса телекомпании «Рустави-2». Там протестующие требуют уволить ведущего Георгия Габунию, в прямом эфире оскорбившего российского президента Владимира Путина, а также сменить руководство канала (сейчас его возглавляет один из близких соратников экс-президента Михаила Саакашвили — Ника Гварамия). Некоторые манифестанты хотят и вовсе закрыть телеканал.
Однако, по их мнению, провокационные заявления могут вызвать новый виток напряжения между Москвой и Тбилиси, который был бы крайне нежелателен для простых жителей. Участники митинга всерьез рассматривали возможность того, что оскорбленный президент России захочет ответить на слова военным вторжением. Такая опасность миновала: сегодня Владимир Путин заявил, что «из уважения к грузинскому народу» он выступает против даже торговых санкций, и призвал подчиненных «не реагировать на какие-то внешние проявления каких-то подонков». Однако это не значит, что акция возле «Рустави-2» прекратится — протестующие твердо настроены добиться исполнения всех своих требований.
Между тем руководство телекомпании к уступкам не готово. Гендиректор Ника Гварамия категорически отказывается увольнять Георгия Габунию, объясняя это «его заслугами в борьбе против российского империализма». В понедельник канал сообщил все же, что журналист на два месяца отстранен от ведения двух авторских программ — Post Scriptum и «Выбор». Но это символический жест: обе программы и без того должны были уйти на каникулы до середины сентября. Сам журналист по-прежнему хранит молчание и не собирается извиняться.
Подогревает настроения митингующих и приближение 18 июля. В этот день Европейский суд по правам человека должен огласить окончательный вердикт по делу «Рустави-2»: бывшие владельцы пытаются отсудить оппозиционную телекомпанию у нынешних — бизнесменов, аффилированных с Михаилом Саакашвили.
В Страсбурге, возможно, запрет будет снят, и тогда телекомпания должна будет вернуться прежним владельцам: бизнесмену Кибару Халваши, а также двум основателям — Джарджи Акимидзе и Давиду Двали. Впрочем, руководство и журналисты телеканала дают понять: в любом случае «без боя» они телеканал не отдадут. И не исключено, что в этом же бою примут участие и сегодняшние митингующие, правда на стороне прежних владельцев.
Вторая акция протеста, которая возобновилась во вторник, по сути, продолжается еще с 20 июня, когда глава делегации из Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Тогда тысячи демонстрантов вышли на улицы, чтобы выразить возмущение «бесхребетным и позорным» решением властей Грузии, которые вообще пустили представителей «страны-оккупанта» в парламент. Тогда митинг завершился ожесточенными столкновениями с частями спецназначения МВД. С тех пор митинг практически не прекращается и называется антиоккупационным. Бессрочная акция на проспекте Руставели проходит под флагами Грузии, США и НАТО. Главное требование — отставка министра внутренних дел Георгия Гахарии. Напомним, что отставки спикера Ираклия Кобахидзе протестующие уже добились.
Периодически митинг превращается в концерт исполнителей, недавно отказавшихся от выступлений в России, в частности джазовой певицы Нино Катамадзе и меццо-сопрано Аниты Рачвелишвили. В эти минуты в месте проведения акции становится особенно многолюдно.
Никаких столкновений после 20 июня на бессрочном «антиоккупационном митинге» не было. Но размеренный ход акции был нарушен в понедельник, 8 июля, когда небольшую площадку у входа в парламент заняли лидеры и активисты «Союза православных родителей» (СПР), а также иерархи Грузинской православной церкви. Они протестовали против попыток представителей ЛГБТ-сообщества и правозащитников провести «марш достоинства». Стоит отметить, что ранее гей-парад собирались провести именно в конце июня, и помешал этому в том числе разразившийся скандал с депутатом Сергеем Гавриловым.
Все утро понедельника православные активисты пытались найти представителей ЛГБТ-сообщества, чтобы понять, где они собираются проводить свою акцию. Обнаружить их удалось у здания МВД — протестующие пришли туда потому, что рассчитывали на защиту полицейских.
Накануне он призывал своих сторонников «вооружиться дубинками» для спасения Грузии как «удела Пресвятой Богородицы» от страшного «содомского греха». Увидев его, участники небольшого гей-парада разбежались.
Зато у здания парламента, куда переместились «борцы против содома», чуть не началась массовая драка между ними и участниками соседнего «антиоккупационного митинга». Уступать «стратегическую площадку» у парламента никто не хотел, кроме того, между участниками акций обнаружились серьезные политические разногласия. Если против визита российских депутатов вышли протестовать преимущественно сторонники Михаила Саакашвили, то православные активисты — его противники. Полиции пришлось возводить заграждения из автобусов и выставлять три кордона в виде живой цепи, чтобы разделить две достаточно агрессивные толпы людей. Противостояние «антиоккупационного» и «антисодомского» движений продолжалось всю ночь на вторник. Договориться они сумели лишь к утру, констатировав, что хотя бы по вопросу отношения к «российской оккупации» у них разногласий нет.
Сторонники ЛГБТ, которые вызвали такое волнение в Тбилиси, так и не смогли провести полноценную акцию — но православным активистам не дает покоя уже тот факт, что она вообще может состояться. Опасаясь за свою безопасность, гей-активисты не говорят о конкретном месте и времени, рассчитывая собраться неожиданно для остальных.
Впрочем, как и любые другие грузинские протестующие, ЛГБТ-активисты хотели бы провести акцию на проспекте Руставели, и это им даже удалось. Правда, без людей — иначе им грозила бы серьезная опасность. В понедельник над проспектом Руставели пролетел дрон с большим радужным флагом, который считается символом ЛГБТ. Позднее, один из организаторов «партизанского гей-парада» заявил, выступая по грузинскому телевидению, что с участниками трех других грузинских акций его сторонников объединяет «главное» — «неприятие российской оккупации».
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