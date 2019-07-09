Тбилиси четвертовали митингами

Грузинская столица превратилась в площадку сразу для нескольких крупных акций протеста. Сейчас их четыре. У офиса телеканала «Рустави-2» собрались недовольные поступком журналиста Георгия Габунии. У здания парламента продолжают требовать отставки министра внутренних дел Георгия Гахарии. Неподалеку митингуют православные активисты, пытающиеся не допустить проведения гей-парада. Четвертая акция не имеет конкретного места: речь идет о самих ЛГБТ-активистах, которые собираются то тут, то там и разбегаются при возникновении опасности. Впрочем, есть кое-что, объединяющее участников всех четырех акций,— это осуждение политики Москвы.

Грузинским властям приходится принимать специальные меры, чтобы не допустить уличных столкновений в Тбилиси, где сейчас проходят акции сторонников диаметрально противоположных политических взглядов и даже ценностных ориентиров.

Наиболее активной и агрессивной на сегодняшний день можно назвать акцию у офиса телекомпании «Рустави-2». Там протестующие требуют уволить ведущего Георгия Габунию, в прямом эфире оскорбившего российского президента Владимира Путина, а также сменить руководство канала (сейчас его возглавляет один из близких соратников экс-президента Михаила Саакашвили — Ника Гварамия). Некоторые манифестанты хотят и вовсе закрыть телеканал.

Собравшиеся вовсе не симпатизируют России — они убеждены, что ее власти «расчленили Грузию, отделив от нее исконные территории — Абхазию и Южную Осетию».

Однако, по их мнению, провокационные заявления могут вызвать новый виток напряжения между Москвой и Тбилиси, который был бы крайне нежелателен для простых жителей. Участники митинга всерьез рассматривали возможность того, что оскорбленный президент России захочет ответить на слова военным вторжением. Такая опасность миновала: сегодня Владимир Путин заявил, что «из уважения к грузинскому народу» он выступает против даже торговых санкций, и призвал подчиненных «не реагировать на какие-то внешние проявления каких-то подонков». Однако это не значит, что акция возле «Рустави-2» прекратится — протестующие твердо настроены добиться исполнения всех своих требований.

Между тем руководство телекомпании к уступкам не готово. Гендиректор Ника Гварамия категорически отказывается увольнять Георгия Габунию, объясняя это «его заслугами в борьбе против российского империализма». В понедельник канал сообщил все же, что журналист на два месяца отстранен от ведения двух авторских программ — Post Scriptum и «Выбор». Но это символический жест: обе программы и без того должны были уйти на каникулы до середины сентября. Сам журналист по-прежнему хранит молчание и не собирается извиняться.

Подогревает настроения митингующих и приближение 18 июля. В этот день Европейский суд по правам человека должен огласить окончательный вердикт по делу «Рустави-2»: бывшие владельцы пытаются отсудить оппозиционную телекомпанию у нынешних — бизнесменов, аффилированных с Михаилом Саакашвили.

Истцы уже выиграли все судебные инстанции в Грузии, но Европейский суд по правам человека в прошлом году приостановил исполнение решения Верховного суда Грузии по этому делу.

В Страсбурге, возможно, запрет будет снят, и тогда телекомпания должна будет вернуться прежним владельцам: бизнесмену Кибару Халваши, а также двум основателям — Джарджи Акимидзе и Давиду Двали. Впрочем, руководство и журналисты телеканала дают понять: в любом случае «без боя» они телеканал не отдадут. И не исключено, что в этом же бою примут участие и сегодняшние митингующие, правда на стороне прежних владельцев.

Вторая акция протеста, которая возобновилась во вторник, по сути, продолжается еще с 20 июня, когда глава делегации из Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Тогда тысячи демонстрантов вышли на улицы, чтобы выразить возмущение «бесхребетным и позорным» решением властей Грузии, которые вообще пустили представителей «страны-оккупанта» в парламент. Тогда митинг завершился ожесточенными столкновениями с частями спецназначения МВД. С тех пор митинг практически не прекращается и называется антиоккупационным. Бессрочная акция на проспекте Руставели проходит под флагами Грузии, США и НАТО. Главное требование — отставка министра внутренних дел Георгия Гахарии. Напомним, что отставки спикера Ираклия Кобахидзе протестующие уже добились.

Периодически митинг превращается в концерт исполнителей, недавно отказавшихся от выступлений в России, в частности джазовой певицы Нино Катамадзе и меццо-сопрано Аниты Рачвелишвили. В эти минуты в месте проведения акции становится особенно многолюдно.

Никаких столкновений после 20 июня на бессрочном «антиоккупационном митинге» не было. Но размеренный ход акции был нарушен в понедельник, 8 июля, когда небольшую площадку у входа в парламент заняли лидеры и активисты «Союза православных родителей» (СПР), а также иерархи Грузинской православной церкви. Они протестовали против попыток представителей ЛГБТ-сообщества и правозащитников провести «марш достоинства». Стоит отметить, что ранее гей-парад собирались провести именно в конце июня, и помешал этому в том числе разразившийся скандал с депутатом Сергеем Гавриловым.

Все утро понедельника православные активисты пытались найти представителей ЛГБТ-сообщества, чтобы понять, где они собираются проводить свою акцию. Обнаружить их удалось у здания МВД — протестующие пришли туда потому, что рассчитывали на защиту полицейских.

Но полноценной акции так и не вышло — вскоре на площадь перед зданием МВД пришел с огромным посохом в руках лидер православных активистов бизнесмен Леван Васадзе.

Накануне он призывал своих сторонников «вооружиться дубинками» для спасения Грузии как «удела Пресвятой Богородицы» от страшного «содомского греха». Увидев его, участники небольшого гей-парада разбежались.

Зато у здания парламента, куда переместились «борцы против содома», чуть не началась массовая драка между ними и участниками соседнего «антиоккупационного митинга». Уступать «стратегическую площадку» у парламента никто не хотел, кроме того, между участниками акций обнаружились серьезные политические разногласия. Если против визита российских депутатов вышли протестовать преимущественно сторонники Михаила Саакашвили, то православные активисты — его противники. Полиции пришлось возводить заграждения из автобусов и выставлять три кордона в виде живой цепи, чтобы разделить две достаточно агрессивные толпы людей. Противостояние «антиоккупационного» и «антисодомского» движений продолжалось всю ночь на вторник. Договориться они сумели лишь к утру, констатировав, что хотя бы по вопросу отношения к «российской оккупации» у них разногласий нет.

Один из лидеров религиозных фундаменталистов Гурам Палавандишвили рассказал и о другой договоренности: участники «антиоккупационного митинга» обещали, что не позволят ЛГБТ устроить шествие на проспекте Руставели.

Сторонники ЛГБТ, которые вызвали такое волнение в Тбилиси, так и не смогли провести полноценную акцию — но православным активистам не дает покоя уже тот факт, что она вообще может состояться. Опасаясь за свою безопасность, гей-активисты не говорят о конкретном месте и времени, рассчитывая собраться неожиданно для остальных.

Впрочем, как и любые другие грузинские протестующие, ЛГБТ-активисты хотели бы провести акцию на проспекте Руставели, и это им даже удалось. Правда, без людей — иначе им грозила бы серьезная опасность. В понедельник над проспектом Руставели пролетел дрон с большим радужным флагом, который считается символом ЛГБТ. Позднее, один из организаторов «партизанского гей-парада» заявил, выступая по грузинскому телевидению, что с участниками трех других грузинских акций его сторонников объединяет «главное» — «неприятие российской оккупации».

Георгий Двали, Тбилиси