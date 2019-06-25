Правительство планирует компенсировать авиакомпаниям потери из-за отмены полетов в Грузию

Правительство разрабатывает механизм для выплаты компенсаций российским авиакомпаниям из-за запрета с 8 июля полетов в Грузию, сообщил журналистам вице-премьер Максим Акимов. «Там тонкий вопрос между упущенной выгодой, недополученными доходами и прямыми убытками. Это гораздо более серьезная работа — она потребует времени и расчетов. Один на один компании с этой ситуацией точно не останутся. То есть мы компенсационные меры точно предусмотрим, но будем подходить очень осторожно, речь, конечно, должна идти прежде всего о прямых потерях»,— сказал господин Акимов (цитата по «РИА Новости»).

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Вице-премьер воздержался от ответа на вопрос, будут ли это субсидии, отметив, что механизм еще прорабатывается. При этом сумма компенсаций будет пропорциональна количеству билетов, которые вернули авиакомпаниям. На совещании 22 июня господин Акимов поручил подготовить данные по компенсациям к среде, 26 июня. На эту дату запланировано следующее совещание.

Авиасообщение между Россией и Грузией будет прервано после протестов в Тбилиси. Поводом для них послужили приезд российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия в Тбилиси и выступление россиян в грузинском Парламенте. 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете полетов в Грузию. Авиасообщение между странами прекратится с 8 июля.

Проблемы в отношениях России и Грузии Читать далее

В результате акций протеста митингующие добились отставки спикера грузинского Парламента Ираклия Кобахидзе, а также проведения ближайших парламентских выборов по пропорциональной системе и с нулевым барьером.

Подробнее том, как власти страны пошли на уступку оппозиции, читайте в материале “Ъ” «Грузия будет избирать по-новому».

Об экономических последствиях временного прекращения авиасообщения между Грузией и Россией читайте в материале “Ъ” «Завтрак без туриста».