Столкновения с полицией в Грузии обернулись арестами Один из задержанных может быть гражданином России, а второй часто летал в Москву

Поздно вечером в четверг сотрудники МВД Грузии в ходе спецоперации задержали четырех человек, которых подозревают в «групповых насильственных действиях в отношении полиции» 20–21 июня. Тогда, напомним, манифестанты возмутились присутствием в грузинском парламенте депутатов Госдумы РФ и попытались взять здание штурмом. По некоторым данным, по крайней мере два из четырех задержанных в той или иной степени связаны с Россией.

В сообщении МВД Грузии, опубликованном на сайте ведомства, говорится: в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 225 УК Грузии («Участие в групповых насильственных действиях против представителей власти») задержаны четыре человека. Они обвиняются в том, что во время событий у здания парламента в ночь на 21 июня «нападали на полицейских или физически противодействовали им с применением различных предметов». МВД распространило видео, на котором все четверо подозреваемых запечатлены во время столкновений у входа в парламент.

В сообщении министерства имена не называются, но как выяснило независимое грузинское информагентство Interpressnews, задержаны 25-летний Цотне Соселия, 32-летний Зураб Бадагашвили, 45-летний Бесик Тамлиани и 39-летний Кахабер Купреишвили. Со ссылкой на свои источники агентство информирует, что Бесик Тамлиани вышел из грузинского гражданства в 2006 году и сейчас, с большой вероятностью, является гражданином РФ. По данным “Ъ”, в 2018 году его российский паспорт был зафиксирован на российско-грузинской границе. Второй подозреваемый — Кахабер Купреишвили, как оказалось, часто ездил в Москву. В последний раз он вылетел в столицу России 23 июня и вернулся через два дня.

Ни один из задержанных не признает свою вину. По словам адвокатов, они заявили на допросе, что защищали от полиции «мирных демонстрантов, протестующих против приезда в Грузию Сергея Гаврилова и других депутатов Государственной думы».

Георгий Двали, Тбилиси