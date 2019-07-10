Поздно бить «Боржоми»

Президент России Владимир Путин 9 июля не поддержал идею введения экономических санкций против Грузии. На жестких мерах в ответ на «антироссийские провокации» настаивала Госдума, возмутившаяся нецензурной бранью ведущего грузинского телеканала «Рустави-2» в адрес российского лидера. Хотя депутаты позицию менять не намерены, в МИД России “Ъ” сказали, что Москву удовлетворила реакция на инцидент официального Тбилиси. При сохранении положительной динамики в ведомстве допускают возобновление отмененного прямого авиасообщения и даже возвращение к теме отмены визового режима с Грузией.

От санкций до антисанкций

В российско-грузинских отношениях за день произошли обострение и разрядка. Днем 9 июля градус противостояния повысила Госдума. Фракции всех партий выступили за наказание Тбилиси санкциями «за непрекращающиеся антироссийские провокации». Поводом стало скандальное выступление журналиста Георгия Габунии в эфире телеканала «Рустави-2», в котором он оскорбил президента РФ.

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«В связи с продолжением недружественных действий Госдума рекомендует правительству рассмотреть целесообразность применения в отношении Грузии специальных экономических мер и внести соответствующие предложения президенту»,— говорится в принятом палатой заявлении. Санкции могли коснуться поставок в Россию минеральной воды «Боржоми» и грузинского вина. Кроме того, шла речь о запрете денежных переводов из РФ. Как сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, можно пожертвовать грузинским вином ради уважительного отношения к России. По его словам, такая позиция «не только оправданна, она носит профилактический характер». «Есть огромное количество других возможностей для того, чтобы поставить на место тех, кто зарвался и не понимает, что так нельзя»,— заявил спикер.

В какой-то момент казалось, что все идет к повторению событий 2006 года. Тогда на фоне очередного обострения российско-грузинских отношений под запретом в России оказались грузинское вино и минералка, а граждан Грузии массово депортировали из страны.

Но запущенный Думой санкционный механизм остановил президент РФ Владимир Путин, от которого зависело, давать ли дальнейший ход предложениям депутатов. Отношения с Грузией и скандал с ведущим «Рустави-2» он по просьбе журналистов прокомментировал в Екатеринбурге, где участвовал во II Глобальном саммите по производству и индустриализации.

«Эти антирусские, антироссийские настроения раздуваются в Грузии теми людьми, которые либо не знают ничего, либо знают, но игнорируют и в конечном итоге наносят непоправимый вред самой Грузии и грузинскому народу»,— отметил президент, призвав «не реагировать на внешние проявления каких-то подонков».

Отдельно господин Путин высказался о санкциях: «Я бы не стал этого делать из уважения к грузинскому народу. Потому что один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто, о нем раньше никто не знал, а сейчас все говорят. Он в этом смысле добился своего. Но есть ведь люди, которые в Грузии протестуют против этого. Вот ради этих людей, ради восстановления полноценных отношений между Россией и Грузией я бы не стал предпринимать ничего, что осложняло бы наши отношения».

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Виды на визы

Хотя Вячеслав Володин заявил, что позиция Госдумы в отношении Грузии после заявления Владимира Путина не изменилась, вероятность введения антигрузинских санкций теперь близка к нулю. В правительстве, которое должно было проработать вопрос экономических мер, заявили, что видели заявление депутатов, но «обращают внимание на позицию, высказанную президентом». «Окончательное решение по санкциям предстояло принимать президенту. А как он подпишет указ о санкциях, против которых высказался?» — отметил собеседник “Ъ” в Белом доме.

В Тбилиси приветствовали заявление господина Путина о нежелательности санкций. «Решение президента России однозначно является единственным и правильным. Это решение можно лишь приветствовать»,— сказал глава грузинского МИДа Давид Залкалиани (цитата по ТАСС).

Собеседник “Ъ” в МИД РФ, согласившийся говорить на условиях анонимности, похвалил грузинские власти за реакцию на «провокацию “Рустави-2”».

«Известно, кому подконтролен этот телеканал. Это была провокация Саакашвили (экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.— “Ъ”) и близких к нему сил. Она была направлена на подрыв российско-грузинских отношений. Но власти Грузии нашли в себе силы выразить к этому свое отношение и резко осудить»,— сказал дипломат “Ъ”.

Напомним, президент Саломе Зурабишвили, не так давно называвшая Россию «врагом и оккупантом», осудила высказывания ведущего «Рустави-2». «Он позволил себе то, что неприемлемо для Грузии. Это наносит вред интересам Грузии»,— написала она в Facebook. В том же ключе высказался грузинский МИД: «Строго осуждаем высказывания, использованные телекомпанией "Рустави- 2", у которых нет ничего общего со свободой слова и которые представляют собой провокацию чистой воды, которая направлена на осложнение и так непростой ситуации в российско-грузинских отношениях».

Пока Дума голосовала за принятие санкций, госпожа Зурабишвили призвала власти РФ не поддаваться на провокации радикалов: «Будет парадоксом, если соседняя страна ответит на провокацию радикальной силы, которую она сама охарактеризовала так, и тем самым поспособствует их деструктивным целям».

После прозвучавших из Тбилиси заявлений и высказанной Владимиром Путиным позиции по санкциям в Москве не исключают возможность пересмотра решения о запрете прямого авиасообщения между двумя странами (вступил в силу 8 июля). «Должна быть последовательность шагов. Если в Грузии ситуация нормализуется, русофобия прекратится, будут гарантии безопасности наших граждан, можно будет говорить об авиасообщении»,— сказал собеседник “Ъ” в МИД РФ. После всего этого, отметил он, можно начинать думать и о возвращении к идее отмены визового режима для грузинских граждан.

О том, что у Москвы были планы отменить визы, спикер Володин говорил в июне — после скандала, который разразился из-за проведения в Тбилиси Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Заседание состоялось 20 июня в грузинском парламенте, а председательствовавший на нем депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял место спикера. Это спровоцировало протесты с антироссийскими лозунгами, которые не утихают в Тбилиси по сей день. Из-за них и были запрещены прямые рейсы из РФ в Грузию.

По данным “Ъ”, решение об отмене виз с Грузией действительно было проработано и полностью готово к принятию. Вопрос прошел межведомственное согласование и необходимые документы ушли к президенту Путину.

Источники “Ъ” говорят, что оставалось лишь подписать соответствующий указ. «Все было на тарелочке. Ждали позитивного момента, чтобы отменить визы»,— говорит информированный собеседник “Ъ”. Довести дело до конца, по его словам, помешал скандал вокруг МАП. Собеседник “Ъ” полагает, что, если в будущем ситуация нормализуется, «все можно будет развернуть назад».

До последних событий, начавшихся после скандала вокруг Межпарламентской ассамблеи православия, российско-грузинские отношения постоянно улучшались. Росту товарооборота ($1,3 млрд в 2018 году), денежных переводов из РФ ($662 млн за пять месяцев 2019 года) и числа российских туристов в Грузии (по данным погранслужбы ФСБ, в 2018 году ее посетили 1,29 млн россиян) никак не мешало отсутствие дипотношений между двумя государствами, которые были разорваны после признания Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии в 2008 году.

Потепление началось после того, как в 2012 году партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» перестала быть правящей, а сам он в 2013 году покинул не только пост президента страны, но и Грузию. Новая власть в лице партии «Грузинская мечта» олигарха Бидзины Иванишвили, несмотря на декларирование ею проевропейских и евроатлантических устремлений, оказалась вполне комфортным партнером для Москвы. Грузия перестала быть для Кремля постоянным раздражителем во внешней политике, а в торговле Россия стала вторым партнером соседней страны после Турции.

Серия последних скандалов вполне могла обнулить достижения последних лет в двусторонних отношениях, полагает профессор Грузинского института общественных дел Торнике Шарашенидзе.

«Я был удивлен реакцией Москвы, которая последовала после истории с депутатом Гавриловым. Из-за закрытия авиасообщения имидж России пострадал,— отметил эксперт в беседе с “Ъ”.— Всем ясно, что если бы Россия тогда спокойно отреагировала, то только выиграла бы, продемонстрировав, что она выше этого. Нынешняя реакция Путина (на предложение ввести санкции.— “Ъ”) выглядит основанной на здравом смысле. Есть шанс все наверстать».

Владимир Соловьев