Протестующие в Тбилиси вновь перекрыли проспект Руставели

На шестой день протестов в центре столицы Грузии митингующие вновь перекрыли проспект Руставели. «Проспект Руставели перед зданием парламента перекрыт. Организаторы акции обосновали это тем, что число митингующих возрастает»,— цитирует «Интерфакс» сообщение телеканала Imedi.

Участников стало гораздо меньше, чем в первые дни протеста, однако их требования остаются прежними — это отставка главы МВД и освобождение задержанных ранее участников митинга.

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Напомним, поводом для протестов в Грузии послужил приезд российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия в Тбилиси. Митингующие уже добились отставки спикера грузинского парламента Ираклия Кобахидзе, а также проведения ближайших парламентских выборов по пропорциональной системе и с нулевым барьером. В результате беспорядков ухудшились отношения Грузии с Россией. Президент Владимир Путин с 8 июля запретил авиасообщение между странами.

Подробнее том, как власти страны пошли на уступку оппозиции, читайте в материале “Ъ” «Грузия будет избирать по-новому».

Об экономических последствиях временного прекращения авиасообщения между Грузией и Россией читайте в материале “Ъ” «Завтрак без туриста».