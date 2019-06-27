Минтранс просчитает грузинское небо

Выплата российским авиакомпаниям компенсаций убытков от запрета авиасообщения с Грузией состоится после разработки Минтрансом общей методики расчета потерь. Она призвана установить размер убытков от отмены рейсов, билеты на которые уже проданы, и упущенную выгоду от отмены полетов в текущем сезоне. Потери авиаторам выплатят напрямую из бюджета, но не раньше осени. По данным “Ъ”, сами перевозчики оценивают свои убытки в целом в 3 млрд руб., и эксперты считают эту цифру близкой к реальности.

По итогам совещания у курирующего транспорт вице-премьера Максима Акимова 26 июня глава Минтранса Евгений Дитрих получил поручение разработать методику расчета убытков авиакомпаний, возникших после запрета на прямое авиасообщение между Россией и Грузией. Министерство подготовит универсальную методику оценки финансовых потерь авиакомпаний в случае приостановки полетов по независящим от них причинам, пояснили в Минтрансе: «Методика установит порядок расчета прямых убытков перевозчика, возникающих от отмены рейсов, на которые уже проданы билеты, и упущенной выгоды — отмена рейсов, запланированных на текущее сезонное расписание. После утверждения Минтрансом этой методики должен быть подготовлен пакет документов, обосновывающий объемы компенсаций из российского бюджета для отечественных авиаперевозчиков».

Запрет на авиарейсы в Грузию введен указом президента 21 июня, он вступит в силу с 8 июля, срок действия не определен. Пострадали от остановки полетов «Аэрофлот», его дочерняя компания «Победа», S7, «Уральские авиалинии», RedWings и Smartavia. По словам источников “Ъ”, на совещании присутствовали представители всех перевозчиков, кроме «Уральских авиалиний».

Собеседники “Ъ” уточняют, что сами авиакомпании уже оценили свои потери (с учетом прямых убытков и упущенной выгоды) в целом на уровне 3 млрд руб., или $46 млн. Но чиновников эта цифра не устроила, поскольку у каждой компании была своя методика расчетов. Покрытие убытков, утверждают источники “Ъ”, произойдет путем прямых выплат из федерального бюджета. Однако срок окончания подготовки Минтрансом методики не определен, поэтому и время расчета предсказать сложно.

Глава Infomost Борис Рыбак считает оценку авиакомпаний близкой к реальным потерям. Его собственные подсчеты дают потери в $60 млн. Компенсировать их сможет только открытие нового направления, которое станет востребованным у российских туристов, добавляет эксперт, и сможет привлечь 300–600 тыс. пассажиров в год. Гипотетически, отмечает господин Рыбак, таким направлением может стать Египет, но его открытие если и состоится, то в конце года.

Убытки грузинской стороны от потери российских туристов, о которых активно говорит Москва, не будут велики, полагает политолог Виталий Шкляров. «Грузстат оценивает удельный вес туризма в экономике в Грузии в 7,6%, но в этот объем входят также авиа- и железнодорожные перевозки, которые, хоть и зависят от турпотока, консолидированы вокруг крупного бизнеса»,— говорит он. Суммарный удельный вес бизнеса турфирм, отелей и гостиниц составляет 5,7% экономики Грузии.

По данным Министерства туризма Грузии, в 2018 году границу пересекли 1,4 млн граждан России, из которых только 600 тыс.— через пограничные пункты в аэропортах, отмечает господин Шкляров. При этом, добавляет он, часть граждан России прилетели из третьих стран: максимальный пассажиропоток прямого авиасообщения составляет 500 тыс. человек. «При максимально негативной оценке это и есть число упущенных туристов, что, конечно, крайне завышено»,— уверен эксперт. По его мнению, в результате ВПП Грузии «при самом пессимистическом сценарии не пострадает больше чем на 0,5% годового значения, что является величиной, сравнимой с погрешностью его расчета».

Герман Костринский