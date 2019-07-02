«Мы будем бороться за активные отношения с Грузией» Замглавы МИД РФ Григорий Карасин о кризисе между Москвой и Тбилиси

В среду в Женеве состоятся переговоры по ситуации с безопасностью на Кавказе, в которых примет участие замглавы МИД РФ, статс-секретарь Григорий Карасин. Накануне поездки он рассказал корреспонденту “Ъ” Елене Черненко, в чем видит причины нынешнего конфликта Москвы и Тбилиси, зачем потребовалось закрывать авиасообщение с Грузией и когда могут быть отменены въездные визы для грузин.

— Что вы думаете о причинах создавшейся ситуации?

— Мне больно осознавать, что радикалам саакашвилиевской школы удалось развернуть протестные акции 20–21 июня в антироссийскую сторону. В результате оказалось под ударом все то позитивное в грузино-российских отношениях, что общими усилиями создавалось начиная с 2012 года. Новая атмосфера начинала работать на благо наших народов и уже приносила результаты.

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Но оказалось, что все это зыбко и может быть бездумно отброшено толпой под грубые и безответственные декларации высокопоставленных деятелей Грузии. Радикалы, близкие к ЕНД (Единому национальному движению.— “Ъ”), без труда вогнали ситуацию обратно в тупик враждебности и конфронтации. Я убежден, что в Тбилиси это уже хорошо поняли.

— Но с антироссийских позиций в итоге выступили и нынешние грузинские власти.

— В Грузии, видимо, забыли, что у России есть свое представление о чести и достоинстве. Не в наших традициях «глотать» хамство и угрозы в адрес своих людей. Мы вынуждены заблаговременно просчитывать риски и блокировать их. Надеюсь, что наша адекватная реакция образумила тех, кто цинично хочет заработать очки в политической игре за счет антироссийской риторики и угроз.

Мы будем бороться за активные отношения с Грузией. У наших двух народов терпения и здравого смысла хватит, чтобы продвигать именно конструктивные подходы.

— Вы вину за кризис возложили на экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и оппозиционное ЕНД, но ведь российского депутата Сергея Гаврилова в грузинский парламент пригласили представители нынешней власти и они именно его усадили на этот злополучный стул.

— Детали происшедшего можно долго разбирать. Главное, что провокаторам и людям, которые по-злому относятся к отношениям с Россией, удалось использовать начавшиеся демонстрации для реализации антироссийской повестки. За этим уже последовали бездумные заявления политических деятелей, которые до этого казались более или менее ответственными.

— Не чрезмерна ли российская реакция на происшедшее? Запрет на авиаперелеты и прочие ограничения.

— Это абсолютно адекватная реакция. Да, она жесткая, но иначе и быть не может. Ведь речь идет о сотнях тысяч российских туристов (при общем количестве посещающих Грузию в год туристов в 1,5 млн человек.— “Ъ”). Мы не можем подвергать их опасности от разного рода хулиганских проявлений, тем более что эту враждебность нагнетают определенные политические силы.

— Но, может быть, россияне сами решат, опасно ли им находиться в Грузии?

— У них остается возможность самим решать. Однако задача государства стоять на страже безопасности и спокойствия наших людей, где бы они ни находились.

Я считаю принятое решение абсолютно адекватным, тем более что оно временное.

— С российской стороны было заявлено, что когда «русофобские настроения» в Грузии пройдут, то и ограничения снимут. Чего вы на практике ожидаете от грузинской стороны?

— Мы ожидаем нормализации ситуации в Грузии, прекращение русофобской кампании и исчезновение каких-либо угроз для безопасности наших граждан.

— Но российские туристы вроде не жалуются на угрозы.

— Задача государства предвидеть и просчитывать наперед возможные риски, а не ждать, когда они реализуются. Еще раз повторю: наше решение (о прекращении полетов.— “Ъ”) было необходимым.

— Российские власти дали понять, что незадолго до нынешнего кризиса приняли решение отменить въездные визы для граждан Грузии. Этого теперь не произойдет?

— Да, действительно, вопрос отмены виз обсуждался, и в принципиальном плане мы были готовы к этому (отмене.— “Ъ”). Но не сложилось, придется подождать до лучших времен.

— Мы видели на площадях в Грузии много молодежи. Большинство этих людей, скорее всего, никогда не были в России именно потому, что им для этого с 2008 года требуется виза. Они Россию не знают, а потому и легко против нее настраиваются.

— Не соглашусь с вашей оценкой. Мы сделали визовой режим максимально либеральным. Любой российский гражданин имел и имеет право пригласить кого он считает нужным из Грузии. Количество грузинских граждан, которые посещали Россию, увеличивалось год от года. При этом мы были готовы идти дальше — к отмене виз. Так что я не думаю, что здесь сыграл визовой фактор. Молодежь подпала под влияние провокаторов, которые умело развернули внутриполитическую борьбу в антироссийское русло. Сейчас, как мне кажется, в Тбилиси все это поняли. Там уже начался определенный откат эмоций.

— Вы отправляетесь в Женеву, чтобы в среду принять участие в переговорах, в том числе и с вашими грузинскими коллегами. Какие у вас ожидания от этой встречи?

— Женевские встречи по безопасности на Южном Кавказе посвящены исключительно отношениям Абхазии, Южной Осетии и Грузии. Там не будет обсуждаться состояние двусторонних российско-грузинских отношений. Но поскольку там будут представители Грузии, то мы наверняка посвятим этой теме какое-то время «на полях» мероприятия.