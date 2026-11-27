В России утвердили правила исчисления технологического сбора на электронику
Правительство России утвердило правила исчисления технологического сбора на электронику. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли РФ, передает ТАСС.
Закон о технологическом сборе на некоторую электронику в России вступает в силу с 1 декабря. Он будет действовать только в отношении тех товаров, для которых уже действует обязательная маркировка. Базовая ставка за одну единицу для ноутбуков или планшетных компьютеров составит 746 руб., для смартфонов — 373 руб., для некоторых телефонных аппаратов — 37 руб.
В министерстве пояснили, что техсбор администрируется через уже действующую систему маркировки и государственную информационную систему промышленности. Компания оповещает через систему маркировки о вводе товара в оборот, после чего ГИСП автоматически рассчитывает сумму сбора и направляет ее плательщику. Сбор нужно оплатить не позднее десятого рабочего дня со дня получения этого уведомления.
«Развитие собственной электроники — общегосударственная задача. Средства сбора служат источником инвестиций в разработку и производство российской техники. Это позволит расширить ее выпуск и снизить зависимость от внешних поставок, что отвечает интересам и рынка, и потребителей»,— сообщили в Минпромторге.
Закон о технологическом сборе президент России Владимир Путин подписал 28 ноября 2025 года. Этот сбор взимается при импорте или производстве техники, юрлица и ИП будут обязаны уплачивать его с 1 декабря 2026 года. Размер сбора фиксированный вне зависимости от товарного знака и/или технических характеристик продукции. Собранные от сбора средства планируется направлять на субсидирование программ по развитию радиоэлектронной и микроэлектронной отраслей.