Закон о технологическом сборе на некоторую электронику в России вступает в силу с 1 декабря. Он будет действовать только в отношении тех товаров, для которых уже действует обязательная маркировка. Базовая ставка за одну единицу для ноутбуков или планшетных компьютеров составит 746 руб., для смартфонов — 373 руб., для некоторых телефонных аппаратов — 37 руб.