Грузинский миллиардер тасует свою колоду

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ), миллиардер Бидзина Иванишвили выдвинул на пост нового премьер-министра страны главу МВД, 44-летнего Георгия Гахарию. При этом господин Иванишвили демонстративно проигнорировал предупреждение лидеров партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД), что если «главный виновник кровавой расправы над демонстрантами 20 июня» будет номинирован на высший правительственный пост, то оппозиция уже в ближайшие дни начнет массовые акции протеста.

О выдвижении министра внутренних дел Георгия Гахарии на пост председателя парламента миллиардер Иванишвили заявил на специальном брифинге в принадлежащем ему «Дворце царя Ростома», где находится штаб-квартира правящей партии. Вначале председатель ГМ поблагодарил за «проделанную работу» Мамуку Бахтадзе, подавшего в отставку с поста премьера в понедельник. «Он ушел культурно»,— подчеркнул Иванишвили, намекая тем самым, что Мамука Бахтадзе, наделенный, согласно конституции, всей полнотой власти в стране, не стал ему перечить, а сразу тихо ушел, заявив на последней пресс-конференции о полной лояльности правящей партии.

Глава МВД Грузии Георгий Гахария Фото: Ali Balikci / Anadolu Agency / Getty Images

Затем Бидзина Иванишвили сообщил, что предложил политсовету ГМ кандидатуру министра внутренних дел Георгия Гахарии на пост председателя правительства. «У них не возникло вопросов»,— подчеркнул грузинский лидер. Миллиардер отметил, что Георгия Гахарию в стране «хорошо знают», поскольку он «зарекомендовал себя с лучшей стороны» на посту бизнес-омбудсмена, а затем министра внутренних дел.

Завершив выступление, господин Иванишвили покинул зал, хотя журналисты, присутствовавшие на брифинге, успели прокричать ему вслед несколько вопросов о неминуемости массовых акций протеста оппозиции после назначения Георгия Гахарии премьер-министром.

Они имели в виду предупреждение экс-президента Михаила Саакашвили и его однопартийцев по ЕНД, что министр внутренних дел «должен сидеть в тюрьме», если власти хотят хоть как-то стабилизировать обстановку в стране после событий «Ночи Гаврилова», когда на проспекте Руставели произошли столкновения между частями спецназначения МВД и оппозиционерами, протестовавшими против визита в Тбилиси депутатов Госдумы РФ.

Сам Георгий Гахария, встав у трибуны сразу после лидера партии, тоже не счел нужным ответить на эти вопросы. Он лишь сказал, что назовет новый состав правительства «в ближайшее время» и что никаких особых изменений в кабинете министров не будет.

Позднее стало известно, что некоторые перестановки в правительстве все-таки произойдут, но лишь из той же «колоды» Бидзины Иванишвили.

Министром внутренних дел станет бывший замначальника охраны миллиардера Вахтанг Гомелаури, занимавший до последнего времени пост начальника Службы государственной безопасности (СГБ). Министром обороны назначается экс-премьер Ираклий Гарибашвили (2013–2015 годы). В прошлом он был одним из руководителей банка и благотворительного фонда миллиардера. А нынешний министр обороны Леван Изория переводится на должность секретаря Совета национальной безопасности при председателе правительства.

Назначив Георгия Гахарию премьером, Бидзина Иванишвили пошел ва-банк в преддверии решающих парламентских выборов 2020 года. По мнению политолога Давида Авалишвили, оппозиционные лидеры «столько кричали, что не допустят повышения Гахарии», что если сейчас не смогут вывести в центр Тбилиси сотни тысяч людей и не сумеют создать «кризис на улицах», то «очень многое потеряют в глазах так называемых колеблющихся избирателей». «Наш постсоветский народ не любит слабаков и, наоборот, уважает тех, кто не боится врагов»,— напомнил “Ъ” господин Авалишвили.

С этим мнением частично согласен профессор Тбилисского университета Ильи Георгий Нодия. По его словам, назначив господина Гахарию на пост премьера, вопреки бурным протестам Саакашвили и его партии, «Иванишвили демонстрирует свою крутость» и планирует «занять наступательную, а не оборонительную позицию во время предвыборной кампании».

Вызывает интерес, как назначение Гахарии скажется на российско-грузинских отношениях.

По мнению грузинского политконсультанта Гелы Васадзе, премьер Гахария «вряд ли кардинально изменит эти отношения», но, возможно, «внесет определенные коррективы». По словам собеседника “Ъ”, в плюс Георгию Гахарии руководство РФ может записать то, что именно он разгромил «антироссийский митинг» 20 июня, а также деятельность в России. После окончания факультета истории Томского государственного университета (1994 год) новый грузинский премьер долго жил в Москве, учился в МГУ (1994–1999), став «магистром политологии» (1999), а также магистром «по управлению бизнесом» (2004). Позже он руководил восточноевропейским отделением немецкой авиакомпании Lufthansa (2008–2013 годы).

После прихода к власти партии «Грузинская мечта» Георгий Гахария, работавший ранее в различных структурах бизнес-империи миллиардера, занимал посты бизнес-омбудсмена, секретаря Совета безопасности, министра экономики (2016), а с 2017 года — главы МВД. Он считается наиболее влиятельной фигурой в окружении Бидзины Иванишвили.

Никаких проблем с утверждением нового состава правительства у ГМ не возникнет, поскольку партия Бидзины Иванишвили имеет квалифицированное большинство в парламенте, тогда как для утверждения премьер-министра и его кабинета министров достаточного простого большинства в 150-местном законодательном органе. Ожидается, что парламент обсудит вопрос об утверждении нового правительства в ближайшие дни.

Георгий Двали, Тбилиси