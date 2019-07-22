В Грузии недосчитались российских туристов

В Грузии подводят первые итоги влияния российских санкций на туристическую отрасль страны. За первые недели после прекращения прямых авиарейсов Грузия потеряла примерно пятую часть турпотока из России, но россияне продолжают ехать на грузинские курорты стыковочными рейсами, а также через сухопутную границу. В то же время, благодаря значительным финансовым вливаниям в рекламную кампанию на рынках Европы и Азии, общее число путешественников из других стран не сокращается, а даже растет.

Предварительные данные о ситуации в туристической индустрии Грузии после резкого обострения российско-грузинских отношений в понедельник опубликовала (.pdf) исследовательская группа TBC Research при крупнейшем банке страны TBC. Согласно исследованию, в первые недели после введения российских санкций количество туристов из России, прибывших воздушным путем, сократилось на 78%. А общее число путешественников из РФ, которые провели в стране хотя бы одну ночь, уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года лишь на 21,4%.

Таким образом, турпоток из России все же сохраняется на довольно высоком уровне, поскольку россияне едут на машинах и автобусах через КПП «Верхний Ларс» на североосетинском участке российско-грузинской границы. Кроме того, определенное число граждан РФ пользуется стыковочными рейсами через Ереван и Стамбул до Тбилиси и Батуми.

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Как отмечает TBC Research, количество россиян, приезжающих на автотранспорте, почти не изменилось по сравнению с 2018 годом. В прошлом году общее число российских туристов в Грузии превысило 1,4 млн человек. До конфликта в связи с антироссийскими протестами в Тбилиси Национальная администрация туризма Грузии (НАТГ) прогнозировала, что к декабрю текущего года в Грузии отдохнут рекордные 1,7–1,8 млн россиян.

В то же время TBC Research констатирует, что общее число туристов в июле текущего года, несмотря на сокращение турпотока из РФ, не только не сократилось по сравнению с июлем прошлого года, но даже выросло за счет туристов из ЕС и стран Азии.

Источник “Ъ” в НАТГ говорит, что после российского запрета на прямые авиарейсы, ведомство «значительно усилило работу на азиатских и европейских рынках».

По его словам, НАТГ пока воздерживается от публикации конкретных цифр.

Очевидно, совершенно другая картина могла сложиться, если бы Россия не ограничилась лишь запретом на прямые авиарейсы и закрыла КПП «Верхний Ларс», как в 2006 году, после ареста в Тбилиси и Батуми четырех российских военнослужащих по обвинению в шпионаже. Журналист Тенгиз Аблотия напомнил “Ъ”, что в результате такой «блокады» в 2011 году число российских туристов не превышало 280 тыс. человек.

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Тенгиз Аблотия уверен, что в Москве внимательно следят за динамикой численности туристов и, как только убедятся в «не убийственности» введенных мер, наверняка восстановят прямые рейсы. «Сейчас Москве невыгодна полная блокада — наоборот, они попытаются еще больше увеличить турпоток с целью максимальной "привязки" Грузии к российскому рынку»,— считает Тенгиз Аблотия. По его мнению, российское руководство введет «полный пакет санкций» только после того, как зависимость Грузии станет абсолютной, а значит, эмбарго будет действительно убийственным для грузинской экономики.

Георгий Двали, Тбилиси