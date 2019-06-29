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В Тбилиси проходит массовое шествие

Митингующие в Тбилиси начали массовое шествие, отмечая очередной день протестов с требованием отставки главы МВД Георгия Гахарии, передает «РИА Новости». Участники акции проходят по центральному проспекту Руставели в сторону площади Свободы, они держат в руках флаги Грузии и Евросоюза, а также плакаты с надписью «Уходи!» В шествии принимают участие оппозиционные партии и их сторонники, а также жители из регионов.

На митинге 27 июня были оглашены планы провести «Марш свободы» в субботу.

Ранее митингующие обещали продолжать акцию до тех пор, пока их требование не будет удовлетворено. По их версии, глава МВД должен нести ответственность за то, что штурм парламента превратился в побоище с большим количеством пострадавших.

Городской суд Тбилиси не стал в четверг отправлять под стражу председателя политсовета партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Никанора Мелию, лишенного депутатской неприкосновенности. Его обвиняют в организации беспорядков 20 июня, поводом для которых стали действия приехавшего в Тбилиси депутата Госдумы Сергея Гаврилова.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Грузинская оппозиция составила "список Гаврилова"».

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