Россия готовит ответ на «моральные войны»

Против России ведутся масштабные «моральные войны», к такому выводу пришли члены временной комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета. Причем корни событий на Украине, в греческом Афоне или Грузии участники обсуждения нашли «далеко за океаном». Инструментом для вмешательства, предупредили участники обсуждения, нередко становятся псевдорелигиозные организации, финансируемые из-за рубежа. Поэтому предложено «врага бить его же оружием», создавая некоммерческие организации в помощь РПЦ на ее канонической территории. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов выступил с докладом о срыве Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Грузии. Он подчеркнул, что за скандалом стоит сознательно «спланированная провокация против России», которая, по его мнению, готовилась не менее года.

Комиссия Совета федерации по защите госсуверенитета хоть и называется временной, но существует уже два года. И, судя по прозвучавшим 11 июля тревожным заявлениям ее участников, предстоит работать еще долго: угроз суверенитету, как выясняется, немало. Глава комиссии, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Андрей Климов кратко доложил о деятельности с момента ее основания: «десять плановых заседаний», «девять круглых столов», «свыше двадцати рабочих совещаний». Из тезисного доклада, текст которого был роздан участникам, собравшиеся узнали, что при их участии «были подготовлены и приняты двенадцать федеральных законов» и доказаны «стратегические устремления США по изменению политической системы РФ».

Текст доклада также подтвердил создание комиссией «Черной книги вмешательства извне во внутренние дела суверенных государств».

О ней, напомним, стало известно в феврале 2019 года. По задумке сенаторов, «Черная книга» будет включать «кейсы» незаконного вмешательства, прежде всего, в политические процессы России и список организаций, причастных к этому. Ранее Андрей Климов уже пообещал, что большинство примеров коснется внешней политики США. На заседании стало известно, что уже детально проработаны разделы, посвященные вмешательству Запада в дела Украины, Сербии и Венесуэлы.

«Вашингтон делает все, чтобы удушить нас с помощью так называемой мягкой силы,— рассказал Андрей Климов.— Вопрос попыток дискредитации Русской православной церкви — это элемент атаки на суверенитет России. Акцентирую ваше внимание, что данный вопрос — не религиозный, это сугубо светская тема. Религия используется для маскировки». Он привел в пример документ, в котором речь идет «о необходимости борьбы с Кремлем по всему периметру и во всех направлениях»: «У США есть базовый закон 2017 года, в котором прямо называются некоммерческие организации, которым даются и поручения, и деньги на эти цели». «Нужно охранять наш суверенитет от угроз, находящихся, в частности, в духовной плоскости»,— сделал вывод парламентарий.

Глава Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин предложил «врага бить его же оружием».

Он считает возможным создание на канонической территории РПЦ «некоммерческих организаций», которые могли бы работать на сохранение суверенитета России за ее пределами. Эту мысль поддержал профессор Московской духовной академии протоиерей Владислав Цыпин, который отметил, что «самым сложным для РПЦ сегодня остаются взаимоотношения с Константинополем».

Замглавы Синодального миссионерского отдела РПЦ игумен Серапион заострил внимание на том, что июньский срыв Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси демонстрирует ведение против России «моральных войн». Как ранее сообщал “Ъ”, скандал разразился из-за проведения МАП в грузинском парламенте. Председательствовавший депутат Госдумы Сергей Гаврилов (президент МАП с 2018 года) занял место спикера парламента Грузии, что спровоцировало протесты с антироссийскими лозунгами. «Любовь — это всегда несовершенное чувство, и ее несовершенство проявилось в той ситуации. Сегодня наше страдание — это страдание от стыда за скандал,— прокомментировал ситуацию игумен Серапион, зачем-то вспомнив Сталина.— Как бы кто ни относился к Сталину, но ведь, согласитесь, никто не требовал грузин покаяться за него».

«Внешне это иногда выглядит как события, которые происходят на чужих землях: на Украине, в греческом Афоне или в Грузии, но это звенья одной цепи,— объяснил Андрей Климов.

— Это не неожиданность, это тщательно спланированные провокации, корни которых уходят далеко за океан. Мы сегодня говорили о том, что, возможно, эту провокацию готовили почти год, чтобы в данном конкретном случае разжигать очаг напряженности, причем не только у границ России, но и с помощью грузинской диаспоры перенести это на нашу землю. Те, кто это делают, хотят внести хаос. Мы отдельно обсудим тему так называемых моральных войн. Это новый для нас термин, но начались эти войны не вчера, и даже не тогда, когда вспыхнул киевский Майдан».

Отметим, что после июньских событий депутат Сергей Гаврилов в интервью “Ъ” рассказал, что участники ассамблеи «приняли извинения, которые были высказаны рядом депутатов грузинского парламента», отказавшись назвать их имена. На заседании господин Гаврилов заявил обратное: «Никто до сих пор не извинился: ни устно, ни письменно. 26 лет ассамблея проходит в здании парламента (того государства, которое принимает ассамблею.— “Ъ”), и всегда президент ассамблеи находится в президиуме, ведет это заседание. Грузинская сторона знала о регламенте проведения ассамблеи заранее, за год. Это говорит о возможности подготовить крайне опасную провокацию».

Мария Старикова