Генпрокуратура Грузии возбудила дело из-за превышения полномочий полицией на митинге в Тбилиси

Генпрокуратура Грузии начала расследование в связи с возможным превышением служебных полномочий сотрудниками полиции при разгоне митинга в Тбилиси. Как сообщает пресс-служба грузинской прокуроры, дело возбуждено по п. «б» ч. 3 ст. 333 УК Грузии.

«Для того чтобы принять общее решение по делу, крайне важно создать полную картину инцидента, чтобы ни одно легкое нарушение не осталось без ответа»,— говорится в сообщении на сайте ведомства. В Генпрокуратуре также попросили граждан предоставить любые имеющиеся фото- и видеоматериалы, которые позволят следователям установить объективную картину происшедшего в ходе акции.

Напомним, 21 июня в Грузии начались протесты. Поводом для них послужил визит российских депутатов. Глава делегации Сергей Гаврилов на сессии Межпарламентской ассамблеи православия временно занял, согласно регламенту, кресло спикера грузинского парламента Ираклия Кобахидзе. При разгоне митинга пострадали 240 человек.

На фоне беспорядков президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию. Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского алкоголя.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Завтрак без туриста».

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