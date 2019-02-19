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Прибыль Amazon и лидерство компании по объему выручки в онлайн-торговле, амбиции онлайн-ритейлера на рынке интернет-рекламы; использование в руководстве компанией искуственного интеллекта; претензии президента США Дональда Трампа к Amazon; обвинение Amazon в «высокомерном отношении» к партнерам; космический стартап основателя Amazon Джеффа Безоса; его личная жизнь и развод, шантажирование Джеффа Безоса интимными сниками; скандалы с умными колонками, умными камерами и системой распознавания лиц Amazon — последние новости и все самое важное о бизнесе Amazon и Джеффе Безосе в теме «Ъ».