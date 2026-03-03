Два объекта облачного сервиса Amazon Web повреждены при атаке Ирана в ОАЭ

Два объекта облачного сервиса Amazon Web Services в ОАЭ повреждены при ударе иранских беспилотников. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на заявление компании.

Amazon Web Services сообщала, что 1 марта после «падения неизвестных объектов» на здание дата-центра начался пожар и отключилось электричество. Еще один беспилотник приземлился вблизи одного из объектов Amazon в Бахрейне, он поврежден, пишет NYT.

В Amazon заявили, что клиентам, использующим центры обработки данных на Ближнем Востоке, лучше незамедлительно принять меры по резервному копированию данных. Также следует перенести рабочие нагрузки в центры обработки данных, расположенные в других регионах.

28 февраля Израиль и США ударили по Ирану. В ответ Тегеран атаковал американские базы в Персидском заливе, в том числе в ОАЭ. Под удар попадали и гражданские объекты — в Дубае были повреждены международный аэропорт DXB и отель «Бурдж-эль-Араб».

Подробнее — в онлайн-трансляции «Ъ».