Мерц объявил об инвестициях Amazon и Nvidia в Германию
Американская компания Amazon инвестирует в Германию более €16 млрд. Об этом сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на инвестиционном саммите в Берлине. Его слова приводит Bild.
Сделка с Amazon стала частью инициативы «Made for Germany», а также одним из крупных соглашений, представленных на саммите.
Инвестиции рассчитаны до 2027 года и охватывают расширение сети дата-центров, инфраструктуры для искусственного интеллекта и спутникового интернета. В частности, €4,8 млрд будут направлены на развитие облачного сервиса Amazon Web Services в районе Франкфурта-на-Майне.
Для развертывания спутниковой сети запланировано 24 космических пуска совместно с компанией Arianespace. Кроме того, для платформы Prime Video создадут 15 фильмов и сериалов совместно с немецкими студиями.
На мероприятии также объявили об инвестициях Nvidia в четыре немецких стартапа: компанию по разработке ИИ Mirelo, производителя робототехники Agile, а также компании в сфере здравоохранения Avelios и Reflex Aerospace.
Немецкое правительство запустило инициативу «Made for Germany» около года назад, чтобы укрепить Германию как бизнес-площадку, отмечает Bild. Изначально было объявлено об объеме инвестиций в размере €631 млрд. В этом году целевой показатель был увеличен до более чем €800 млрд до 2028 года.