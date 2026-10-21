Мерц объявил об инвестициях Amazon и Nvidia в Германию

Немецкое правительство запустило инициативу «Made for Germany» около года назад, чтобы укрепить Германию как бизнес-площадку, отмечает Bild. Изначально было объявлено об объеме инвестиций в размере €631 млрд. В этом году целевой показатель был увеличен до более чем €800 млрд до 2028 года.