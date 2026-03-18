FT: Microsoft может подать в суд на Amazon и OpenAI из-за сделки на $50 млрд

Как сообщает Financial Times, компания Microsoft может подать в суд на OpenAI и Amazon из-за их сделки на $50 млрд. По мнению Microsoft, это соглашение может привести к нарушению эксклюзивного договора компании с OpenAI.

В феврале Amazon и OpenAI подписали несколько соглашений о сотрудничестве. Согласно одному из них, Amazon Web Services (AWS) становится эксклюзивным поставщиком облачных услуг для Frontier, корпоративной платформы OpenAI для создания и запуска ИИ-агентов. Однако, по мнению Microsoft, это соглашение может нарушить предыдущие договоренности, требующие, чтобы весь доступ к моделям OpenAI осуществлялся через облачную платформу Microsoft Azure. «Мы знаем, что содержится в контракте,— приводит FT слова неназванного источника, знакомого с позицией Microsoft.— Мы подадим на них в суд, если они его нарушат. Если Amazon и OpenAI хотят сделать ставку на креативность своих юристов, специализирующихся на договорном праве, я бы поддержал нас, а не их».

Компании Amazon и OpenAI не комментируют сообщения о возможном иске Microsoft. В свою очередь, сама Microsoft официально заявила следующее: «Мы уверены, что OpenAI понимает и уважает важность выполнения своих юридических обязательств».

