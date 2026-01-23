Reuters: Amazon уволит тысячи офисных сотрудников

Корпорация Amazon намерена сократить несколько тысяч работников, в том числе из подразделений HR и ритейла, а также в облачном сервисе AWS и стриминговом сервисе Prime Video. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники. По их данным, увольнения могут начаться уже на следующей неделе. В Amazon отказались комментировать эту информацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pascal Rossignol / File Photo / Reuters Фото: Pascal Rossignol / File Photo / Reuters

Это уже второй этап увольнений в Amazon за последние несколько месяцев. В октябре 2025 года Reuters, также ссылаясь на источники, сообщало о планах корпорации сократить в общей сложности 30 тыс. офисных сотрудников — около 10% от всего их числа. В том же месяце Amazon сократила 14 тыс. рабочих мест. Гендиректор компании Энди Джесси тогда заявил, что это связано прежде всего с тем, что корпоративная структура стала слишком бюрократизированной, так что некоторые подразделения нужно упростить и уменьшить количество уровней иерархии.

По данным источников Reuters, сейчас Amazon может уволить примерно столько же сотрудников, тем самым выполнив план по сокращению. Если в итоге будет действительно сокращено 30 тыс. рабочих мест, это станет крупнейшим сокращением в истории корпорации — в 2022 году она уволила 27 тыс. сотрудников.

Яна Рождественская