Консорциум с участием Джеффа Безоса договорился о покупке доли в «Ливерпуле»

Владелец футбольного клуба «Ливерпуль» Fenway Sports Group (FSG) заключил соглашение о продаже части акций консорциуму 1892 Holdings во главе с Амитом Бхатией — зятем индийского миллиардера Лакшми Миттала. Об этом сообщила пресс-служба ФК. Один из ведущих инвесторов консорциума — владелец Amazon Джефф Безос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Action Images / Carl Recine / Reuters Фото: Action Images / Carl Recine / Reuters

В консорциум также входит один из соучредителей социальной сети Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) Эдуардо Саверин. FSG сохраняет контрольный пакет акций.

Новый совладелец будет работать с компанией и руководством «Ливерпуля» для «достижения целей клуба как на поле, так и за его пределами», указано в пресс-релизе. Для завершения сделки требуется разрешение регулятора.

По информации Sky Sports, консорциум получит долю примерно в 30%. С учетом его инвестиций стоимость акций клуба составит примерно $6-7 млрд.