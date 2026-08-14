Консорциум с участием Джеффа Безоса договорился о покупке доли в «Ливерпуле»
Владелец футбольного клуба «Ливерпуль» Fenway Sports Group (FSG) заключил соглашение о продаже части акций консорциуму 1892 Holdings во главе с Амитом Бхатией — зятем индийского миллиардера Лакшми Миттала. Об этом сообщила пресс-служба ФК. Один из ведущих инвесторов консорциума — владелец Amazon Джефф Безос.
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В консорциум также входит один из соучредителей социальной сети Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) Эдуардо Саверин. FSG сохраняет контрольный пакет акций.
Новый совладелец будет работать с компанией и руководством «Ливерпуля» для «достижения целей клуба как на поле, так и за его пределами», указано в пресс-релизе. Для завершения сделки требуется разрешение регулятора.
По информации Sky Sports, консорциум получит долю примерно в 30%. С учетом его инвестиций стоимость акций клуба составит примерно $6-7 млрд.
Владелец футбольного клуба «Ливерпуль» Fenway Sports Group (FSG) уже сообщала Financial Times 21 июля 2026 года о получении предложения о продаже 30% акций от консорциума, возглавляемого Амитом Бхатией.
До этого Джефф Безос, согласно рейтингу Forbes 2024 года, был вторым богатейшим человеком планеты с состоянием в 197 млрд долларов. Основатель Amazon ранее уже пытался приобрести крупные спортивные активы, например, безуспешно претендовал на клубы Национальной футбольной лиги (NFL) «Сиэтл Сихокс» и «Вашингтон Коммандерс», которые в итоге были проданы за рекордные для лиги суммы. В 2023 году «Вашингтон» ушел за $6,05 млрд, а «Сиэтл» — за $9,61 млрд.
В 2024 году совладельцем другого английского футбольного клуба, «Манчестер Юнайтед», стал британский миллиардер Джим Рэтклифф.